L'ex-maire de Chambly Denis Lavoie arrêté pour entrave à la justice et abus de confiance





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - L'Unité permanente anticorruption a procédé aujourd'hui à l'arrestation par mandat visé de Denis Lavoie, ancien maire de Chambly, pour entrave à la justice et abus de confiance. Il a par la suite été relâché sous promesse de comparaître le 10 mai 2023 au palais de justice de Longueuil.

M. Lavoie est accusé d'avoir volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice à la Cour municipale de Chambly, commettant ainsi une entrave à la justice ainsi qu'un abus de confiance en s'ingérant dans les affaires de la Cour municipale de la Ville de Chambly.

Les faits reprochés se seraient produits entre le 1 janvier 2016 et le 7 mai 2019.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'UPAC.

Accusé Chefs d'accusation Denis Lavoie Entrave à la justice (139(2) C.Cr.) Abus de confiance (122 C.Cr.)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 17:51 et diffusé par :