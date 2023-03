Des expériences durables disponibles uniquement à Yokohama et exclusivement pour les participants aux événements commerciaux





Maintenant plus que jamais, une approche durable est essentielle à la réussite des conférences et événements internationaux.

Al'Office des congrès et des visiteurs de Yokohama (Yokohama Convention & Visitors Bureau - YCVB), nous sommes attachés à la durabilité dans l'ensemble de nos activités. Nous faisons de notre mieux pour contribuer à un monde plus vert, plus inclusif et marqué par une grande diversité culturelle. Nous avons par conséquent créé quatre expériences durables extraordinaires, exclusivement destinées aux participants à ces événements, et propres à la ville de Yokohama.

Yoga mobile à Yokohama

Faites l'expérience du yoga à tout moment et en tout lieu dans la dynamique métropole de Yokohama.

Cette activité de bien-être peut se dérouler dans n'importe quel lieu - des parcs, des salles de conférence, ou des salles d'exposition. Inspirée par la beauté naturelle de Yokohama, les séances de yoga utilisent le son apaisant des vagues, des arômes délicats, et des images de la magnifique mer qui borde Yokohama pour créer une expérience relaxante et méditative pour les participants à un événement professionnel. Pour garantir l'accessibilité à tous, les séances peuvent être organisées quel que soit le niveau d'expérience, en japonais ou en anglais, et ne nécessitent pas de changement de tenue.

Expérience immersive du jardin Sankeien

Passez une matinée tranquille et contemplative loin de l'agitation de la ville.

Cet événement exclusif permettra aux participants à des événements professionnels de pénétrer dans les jardins japonais les plus magnifiques de Yokohama avant l'heure d'ouverture officielle. Un guide sera mis à disposition pour expliquer la riche histoire et culture de Sankeien, et les participants apprendront à connaître la durabilité de l'architecture japonaise traditionnelle. Après la visite du jardin et des bâtiments historiques, une séance de méditation marquera à la perfection la fin d'une matinée tranquille.

Les autres expériences durables sont la pêche au plastique sur une stand-up paddle à Minato Mirai, au cours de laquelle les participants ont la possibilité de réduire activement les déchets de plastique et d'apprécier des vues dynamiques de Yokohama; et Cyclopolitain, des taxis touristiques écologiques. L'ensemble de ces expériences utilise des ressources locales de façon durable.

Le Yokohama Convention & Visitors Bureau (YCVB) continue d'être un pionnier en matière d'expériences durables, de sorte que les événements commerciaux qui se déroulent à Yokohama puissent devenir sources d'innovation, de rôle de premier plan et d'inspiration.

Pour en savoir plus à propos des expériences durables proposées par l'Office des congrès et des visiteurs de Yokohama (Yokohama Convention & Visitors Bureau - YCVB), veuillez visiter le site Web:

https://business.yokohamajapan.com/mice/en/sustainable/activity/

A propos de l'Office des congrès et des visiteurs de Yokohama (Yokohama Convention & Visitors Bureau - YCVB):

Le rôle de l'Office des congrès et des visiteurs de Yokohama (Yokohama Convention & Visitors Bureau - YCVB) est d'utiliser la profusion de ressources dont disposent la ville de Yokohama et le reste de la Préfecture de Kanagawa, et de promouvoir la région comme destination idéale à la fois pour les touristes et les conventions internationales.

