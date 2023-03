Promotion, protection et revitalisation des langues autochtones - Une première rencontre organisée en vue de consultations publiques sur l'avenir des langues autochtones





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - En vue de consultations publiques organisées par le gouvernement sur la question de la protection des langues autochtones, qui débuteront en mai, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a participé, aujourd'hui, à une rencontre en compagnie de plusieurs chefs autochtones du Québec. Était également présent le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Cette rencontre de consultation a permis aux parties prenantes de faire le point et de partager leurs perspectives afin d'assurer la pertinence de futures actions gouvernementales.

Durant la rencontre, le ministre Ian Lafrenière a indiqué que le gouvernement du Québec était conscient que seules les communautés et les nations autochtones détenaient la compétence sur leurs langues. Il s'agit, pour le gouvernement, d'appuyer ces dernières et de démontrer l'exemplarité de l'État, en occupant un rôle de soutien dans la réalisation des projets et en respectant les intentions exprimées par les membres des Premières Nations et les Inuit. Le gouvernement souhaite appuyer les instances des Premières Nations et des Inuit dans leurs efforts de préservation de leurs langues.

Le gouvernement du Québec entame donc, avec la rencontre d'aujourd'hui, le processus de consultations avec le public et les organismes. Ces consultations lui permettront de prendre le pouls de la population autochtone et d'orienter son action destinée à soutenir les efforts des communautés des Premières Nations et des Inuit dans la promotion, la protection et la revitalisation de leurs langues. À la fin de ces consultations, qui se tiendront au cours des prochains mois, le gouvernement souhaite en publier un bilan.

Citations :

« À la lumière de ma tournée dans les 55 communautés, du Grand cercle économique et des remarques du rapporteur de l'ONU, une chose est ressortie très clairement : il est nécessaire d'agir afin que les langues et la culture autochtones soient protégées et promues. C'est pourquoi nous devons soutenir les initiatives portées par les Premières Nations et les Inuit du Québec et en respecter la préséance dans ce dossier. Les consultations qui ont débuté aujourd'hui nous permettront d'éclaircir les enjeux en cause et d'orienter les interventions gouvernementales qui correspondent aux besoins et aux attentes de ces communautés. J'ai espoir qu'en maintenant un dialogue soutenu, nous serons en mesure d'agir pour encourager la vitalité des différentes langues ancestrales des Premières Nations et des Inuit. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La culture des Premières Nations et des Inuit fait partie de notre histoire et mérite sa place dans notre société. Il n'y a qu'à penser aux artistes qui transportent leur culture par la littérature, le cinéma et la musique, ainsi qu'aux communautés qui, par des centres d'art, offrent une immersion afin de faire connaître les racines et les couleurs de leurs cultures respectives. Chaque nation est différente, et chaque communauté a une histoire à raconter. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

