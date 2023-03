ReNew rembourse plus d'un milliard de dollars aux porteurs d'obligations offshore pour l'exercice 2023





ReNew Energy Global Plc (« ReNew » ou la « Société ») (Nasdaq : RNW, RNWWW), première société indienne d'énergie propre et partenaire privilégié de la décarbonation, a annoncé mardi qu'elle avait remboursé plus d'un milliard de dollars à ses porteurs d'obligations offshore pour l'exercice 2023. Le montant remboursé comprend l'amortissement le plus récent de 180 millions de dollars ce mois-ci.

« Vu l'environnement commercial mondial actuel qui évolue rapidement, les entreprises doivent avoir une excellente stratégie de financement pour leurs initiatives de croissance », a déclaré Kedar Upadhye, CFO de ReNew. « Étant donné que ReNew et l'Inde sont à la tête de la transition énergétique mondiale, nous avons pu continuer à atténuer le risque de refinancement sans diminuer le capital de croissance de l'entreprise ».

Durant l'exercice écoulé, la société cotée au Nasdaq a refinancé 525 millions de dollars sur les marchés nationaux avant l'échéance de mars 2024, qui viennent s'ajouter au remboursement de 300 millions de dollars provenant de ses flux de trésorerie internes. Après ce refinancement, des obligations adossées à des actifs, d'une valeur de 325 millions de dollars, devraient être remboursées durant l'exercice 2025, tandis que le reste des obligations en dollars, d'une valeur de 1,7 milliard de dollars, devraient arriver à échéance bien au-delà de l'exercice 2027.

ReNew a précédemment annoncé la clôture d'un financement d'un milliard de dollars pour son projet Round-the-Clock (RTC), récompensé par le prix Renewable Deal of the Year décerné par l'Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) et le prix Asia Pacific Green Deal of the Year décerné par Project Finance International (PFI). Le projet hybride innovant de 1,3 GW de ReNew, basé sur le stockage RTC, est le plus grand projet individuel en Inde d'emprunt commercial externe (ECB) dans le secteur des énergies renouvelables.

« Ces développements témoignent du large accès de ReNew aux marchés nationaux et internationaux et montrent un profil solide en matière de flux de trésorerie », a déclaré M. Upadhye. « Grâce à l'accord conclu d'emprunt commercial externe, ReNew a ajouté plusieurs banques internationales à sa liste de prêteurs ».

Le mois dernier, l'entreprise a pris la décision stratégique de se rebaptiser ReNew pour marquer sa transition en passant d'une entreprise purement orientée vers les énergies renouvelables à une entreprise fournissant des solutions de bout en bout pour l'ensemble du spectre de la décarbonation, notamment l'énergie propre, l'hydrogène vert, le stockage de l'énergie et les marchés du carbone. ReNew s'appuie sur les technologies numériques pour accélérer la transition vers l'énergie verte et répondre aux exigences particulières du segment B2B où elle se positionne comme leader.

À propos de ReNew

ReNew est la première entreprise fournissant des solutions de décarbonation cotée au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d'énergie propre de ReNew, d'une capacité brute d'environ 13,4 GW au 30 septembre 2022, est l'un des plus importants au monde. Outre le fait d'être l'un des principaux producteurs d'électricité indépendants en Inde, nous fournissons des solutions de bout en bout de manière équitable et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, de l'hydrogène vert, des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, au stockage et aux marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre le changement climatique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

