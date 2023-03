COLORSMITH, LA PREMIÈRE ET UNIQUE COLORATION CAPILLAIRE MAISON SUR MESURE POUR HOMMES, LANCE DE NOUVEAUX PRODUITS COIFFANTS DE QUALITÉ SALON





Élaborés par des professionnels pour améliorer l'expérience de la coiffure à domicile, ils sont fabriqués avec des ingrédients de qualité supérieure dans des flacons 100 % recyclables

EL SEGUNDO, Californie, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Colorsmith , marque primée de coloration capillaire maison sur mesure pour les hommes, propose cinq nouveaux produits coiffants de qualité supérieure ? Grooming Lotion, Styling Creme Paste, Flex Gel, Pomade et Clay Creme ? pour permettre aux clients de se coiffer facilement et en toute confiance. Exempts de parabènes, les produits coiffants sont parfumés avec des notes d'agrumes, d'herbes fraîches et de patchouli.

« Nos formules professionnelles contiennent des principes actifs de haute qualité tels que le quinoa, l'aloe vera et l'extrait de varech, et sont formulées sans SLS ni SLES. Axé sur la durabilité, l'emballage est fabriqué à partir de 100 % de PCR et est 100 % recyclable, a déclaré Greta Rose, PDG. Nous sommes ravis de pouvoir désormais assister nos clients de la phase d'application à l'entretien, en leur offrant la meilleure expérience de couleur et de soin du début à la fin », a ajouté Mme Rose.

La lotion Grooming Lotion de 190 ml (6,5 fl oz) (18 $) est conçue pour faciliter le coiffage tout en réduisant les frisottis et en ajoutant de la définition, offrant ainsi aux cheveux un fini naturel.

La crème de coiffage Styling Creme Paste de 150 ml (5 oz) (18 $) passe d'une texture crème à une texture pâte. Ce produit coiffant universel donne de la structure aux cheveux texturés, ajoute de la définition aux cheveux bouclés et réduit les frisottis.

Le gel coiffant Flex Gel de 150 ml (5 oz) (18 $) est doté d'une formule non floconneuse. Ce gel coiffant à fixation souple permet de dompter les frisottis, d'ajouter de la définition et d'améliorer la maniabilité pour donner aux cheveux un fini naturel.

La pommade Pomade de 83 ml (2,82 oz) (18 $) offre une fixation moyenne avec une finition brillante pour des coiffures élégantes.

Le crème coiffante à base d'argile Clay Creme de 83 ml (2,82 oz) (18 $) présente la texture d'une crème et offre une fixation moyenne à forte.

La nouvelle gamme de soins capillaires Colorsmith est disponible aux États-Unis et dans la plupart des pays européens, notamment au Royaume-Uni , en France , en Allemagne , en Espagne et en Italie .

Pour plus d'informations sur les soins capillaires Colorsmith, ou pour créer votre profil colorimétrique, veuillez consulter le site www.colorsmith.uk . Retrouvez Colorsmith sur Instagram , Facebook et YouTube .

À propos de Colorsmith :

Lancé en 2020, Colorsmith offre une expérience de coloration maison sur mesure et simple d'utilisation pour hommes, avec la possibilité de couvrir les cheveux blancs de façon naturelle, à leur convenance. Chaque commande comprend la coloration sur mesure, accompagnée d'instructions personnalisées et faciles à suivre, d'outils de coloration et d'un accès à des coloristes experts qui peuvent vous aider à chaque étape du processus. Colorsmith a été fondée par l'équipe à l'origine de la société de coloration capillaire primée eSalon et est alimenté par une technologie de pointe doublement brevetée.

Contact pour les médias :

Samantha Preece

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2041166/Colorsmith_Stylers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1195586/Colorsmith_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 16:50 et diffusé par :