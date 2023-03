Midea présente son aspirateur robot M9, une serpillière intelligente pour un nettoyage sans effort des sols sur toutes les surfaces





SHENZHEN, Chine, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Notre mode de vie actuel exige une solution de nettoyage domestique aussi simple que possible. Consciente de cette réalité, Midea, société d'électronique domestique spécialisée dans la conception d'appareils de pointe destinés à répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs, présente son aspirateur robot M9 (« le M9 ») disponible le 28 mars en France, en Espagne et en Russie. Cet aspirateur à double usage, doté à la fois de fonctions d'aspiration et de serpillière, représente une véritable avancée dans le domaine de l'entretien ménager : il suffit de le configurer et de le laisser faire. Doté de fonctions robotiques modernes, le M9 assure un nettoyage efficace quel que soit l'agencement du logement ou les changements de surface.

Son système de contournement des obstacles 3D permet au M9 de rester en mouvement, quels que soient les obstacles qu'il rencontre

Équipé de lasers à double ligne qui détectent rapidement la distance et la hauteur des objets sur son chemin, le M9 peut facilement contourner les pantoufles, les cordons et autres petits objets sur le sol. Le M9 établit un environnement en 3D du domicile, ce qui lui permet d'éviter de se retrouver coincé ou de subir des dysfonctionnements pendant le nettoyage. Après avoir appris l'agencement du domicile, le M9 permet aux utilisateurs d'aller et venir à leur guise pendant que le robot nettoyeur fait tout le travail.

La serpillère sous pression reproduit les mouvements humains

Dans certaines situations, le nettoyage des taches nécessite un peu d'huile de coude. Avec une serpillière traditionnelle, la personne qui nettoie doit exercer une pression tout en frottant et en déplaçant la serpillière sur la surface pour réussir à enlever la tache. Les concepteurs du M9 ont tenu compte de cet aspect lors de la mise au point de la serpillière, afin qu'elle puisse nettoyer efficacement les taches tenaces. Associée aux trois niveaux de débit d'eau du M9, la fonction de nettoyage sous pression reproduit la pression qu'un humain appliquerait sur une serpillière classique pour éliminer les taches sèches et redonner au sol sa texture d'origine.

Sa fonction de relevage automatique de la serpillière permet au M9 de se déplacer sur différentes surfaces

Conscients des différentes surfaces et niveaux de surface dans un logement, les concepteurs du M9 l'ont équipé de la fonction de relevage automatique de la serpillière, qui permet au robot nettoyeur de détecter les tapis et moquettes et d'augmenter la hauteur de la serpillière en conséquence. La fonction de relevage automatique de la serpillière relève la serpillière jusqu'à 10 mm et augmente la puissance d'aspiration pour un nettoyage en profondeur des tapis. De plus, la fonction de relevage empêche le M9 de ramener des saletés et des résidus sur des surfaces déjà nettoyées.

