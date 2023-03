Avis aux médias - Conseil général de la CSQ à Québec - La violence, sous toutes ses formes, ne devrait pas faire partie du lot quotidien des travailleuses et des travailleurs!





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Veuillez prendre note que les déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunis en conseil général au Centre des congrès de Québec, le 29 mars prochain.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, profitera de l'occasion pour traiter, entre autres, de la violence comme enjeu social qui dépasse les murs de nos écoles et du projet de loi qui vient d'être déposé pour encadrer le travail des enfants.

De plus, près de 250 personnes déléguées discuteront des orientations de la Centrale alors qu'il sera évidemment question des attentes envers le gouvernement, mais aussi des grands dossiers qui occuperont la CSQ dans les différents secteurs pour les mois à venir.

Les médias sont invités à assister à l'allocution d'ouverture du président, ce mercredi 29 mars, vers 9 h 30.

Éric Gingras sera également disponible, par la suite, pour des entrevues individuelles.

