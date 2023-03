ANANDA Scientific annonce l'inclusion du premier patient dans son essai clinique validé par la FDA visant à évaluer un nouveau traitement potentiel du trouble d'anxiété sociale (TAS)





ANANDA Scientific Inc., une société biopharmaceutique centrée sur la recherche, a annoncé ce jour l'inclusion du premier patient dans son essai clinique visant à évaluer le Nantheiatm A1002N5S, un médicament expérimental utilisant du cannabidiol (CBD) dont l'IND a été approuvée par la FDA, dans le système d'administration propriétaire d'ANANDA appelé Liquid Structuretm, pour le traitement du trouble d'anxiété sociale (TAS). C'est le National Center for Complimentary and Integrative Health (NCCIH, une division du NIH) qui finance cet essai, conduit au sein de la NYU Grossman School of Medicine. (Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT05571592)

L'essai est conduit par les investigatrices principales Naomi Simon, MD, MSc., professeure de psychiatrie et directrice du programme « Anxiété, stress et deuil prolongé » à la NYU Grossman School of Medicine, et Esther Blessing, MD, PhD, professeure adjointe en psychiatrie à la NYU Grossman School of Medicine. Cet essai en double aveugle contrôlé contre placebo évalue NantheiaTM A1002N5S contre placebo sur une période de traitement de 21 jours, et son principal critère d'évaluation est le changement observé dans l'anxiété induite par le Trier Social Stress Test (TSST) et l'impact sur un biomarqueur de neuroimagerie.

« Nous sommes ravis que cet important essai ait démarré », a déclaré le Dr Simon. « Notre collaboration avec ANANDA nous aide à mener à bien notre étude financée par le NIH sur le CBD, qui vise à mettre en évidence scientifiquement son mécanisme et ses effets cliniques afin de soutenir sa potentielle utilisation comme nouveau traitement validé pour le trouble d'anxiété sociale, une maladie pénible pour laquelle les solutions sont aujourd'hui insuffisantes. »

Selon le Dr Blessing, « les résultats précliniques obtenus avec le CBD dans le traitement des troubles de l'anxiété sont prometteurs, et nous sommes impatients de confirmer ces résultats dans cet essai. »

« L'inclusion du premier patient dans cet important essai est une autre étape majeure de franchie pour le programme de développement clinique d'ANANDA », a affirmé Sohail R. Zaidi, PDG d'ANANDA. « Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de recherche du NYU pour évaluer le médicament expérimental Nantheia A1002N5S dans une indication qui permettrait de remplir un besoin médical de taille encore insatisfait. »

À PROPOS DE NANTHEIAtm A1002N5S

Nantheiatm A1002N5S est un médicament expérimental à base de cannabidiol (CBD) dans la technologie d'administration exclusive d'ANANDA, Liquid Structure. Les études précliniques et cliniques initiales montrent que la technologie d'administration d'ANANDA, Liquid Structuretm (sous licence de Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd à Jérusalem, Israël), améliore l'efficacité et la stabilité du CBD. Nantheiatm A1002N5S est un produit oral contenant 50 mg de CBD par capsule molle.

À PROPOS D'ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA est une société biopharmaceutique de premier plan axée sur la recherche et pionnière dans des études cliniques de haut niveau visant à évaluer des indications thérapeutiques telles que le TSPT, la douleur radiculaire, l'anxiété et les troubles liés à l'abus d'opioïdes (Mt. Sinai et UCLA). Utilisant une technologie d'administration brevetée (sous licence de Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd, à Jérusalem, Israël) conçue pour rendre les cannabinoïdes et autres composés dérivés de plantes hautement biodisponibles, solubles dans l'eau et stables pendant toute la durée de conservation, la société se concentre sur la production de produits pharmaceutiques efficaces et de première qualité. La société procède actuellement au développement de sa base de recherche grâce à de multiples contrats de recherche subventionnée conclus avec des universités, afin de diversifier son portefeuille clinique.

