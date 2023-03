Refonte du site des évènements commerciaux de Yokohama. Découvrez Yokohama ici et maintenant à travers des visites techniques* et de nouvelles vidéos?!





Le site Internet de l'Office des congrès et des visiteurs de Yokohama (Yokohama Convention & Visitors Bureau ou YCVB) est un point de rencontre important pour les organisateurs de congrès et les planificateurs de voyages de motivation au Japon et dans le monde entier.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer que notre site web a été entièrement repensé et qu'il propose désormais des expériences nouvelles et exclusives pour les événements professionnels, des expériences qui ne peuvent être vécues que dans la ville de Yokohama. Sur notre nouveau site web, les organisateurs pourront profiter de moyens pratiques pour ajouter de la valeur à leurs conférences et attirer davantage de participants, alors que les gens se tournent de plus en plus vers les événements en personne.

Yokohama est un leader mondial dans le domaine des conférences internationales. La ville dispose de nombreuses infrastructures événementielles, d'excellentes possibilités d'hébergement et d'attractions touristiques bien situées dans la baie de Yokohama. Étant donné la demande croissante d'interaction étroite avec les communautés locales et les nombreux types d'événements professionnels, nous avons créé cette nouvelle page web qui propose des programmes de visites techniques et accorde une plus grande importance au développement durable à travers notre contenu.

En outre, vous pouvez visionner des interviews d'organisateurs de conférences internationales et de représentants de l'industrie locale sur le site nouvellement enrichi. Notre souhait est de montrer Yokohama ici et maintenant, non seulement pour présenter la ville aux organisateurs internationaux qui la visitent pour la première fois, mais aussi pour permettre aux visiteurs habituels de renouer avec la ville, en leur faisant découvrir comment une ville aussi dynamique offre chaque jour de nouvelles possibilités à tout le monde et tous les jours.

Plus particulièrement, nos programmes de visites techniques offrent un aperçu rare de l'esprit d'innovation et de la diversité de pensée qui prospèrent dans la région de Yokohama. Nous sommes fiers d'ouvrir ce monde à la communauté internationale.

YCVB établit des liens précieux et crée des opportunités passionnantes pour les organisateurs d'événements, augmentant ainsi la valeur des conférences organisées dans la ville emblématique de Yokohama.

Le site web rénové peut être consulté en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://business.yokohamajapan.com/mice/en/

*Visite technique : Un voyage de découverte pour se familiariser avec les technologies de pointe. (Source : JTB Research Institute Tourism Glossary)

À propos de l'Office des congrès et des visiteurs de Yokohama :

Le rôle de l'Office des congrès et des visiteurs de Yokohama (YCVB) est de tirer parti de la richesse des ressources dont disposent la ville de Yokohama et l'ensemble de la préfecture de Kanagawa, et de promouvoir la région en tant que destination idéale pour les touristes et les congrès internationaux.

