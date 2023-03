Brid.TV lance son moteur d'optimisation du rendement





BELGRADE, Serbie, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Brid.TV, l'un des principaux fournisseurs de solutions de monétisation et de gestion vidéo adaptées aux éditeurs et autres entreprises axées sur la vidéo, a annoncé une mise à jour de sa plateforme incluant le moteur d'optimisation du rendement, un ensemble de stimulants de monétisation pour les éditeurs cherchant à augmenter leurs revenus publicitaires.

« Le moteur d'optimisation du rendement et son optimiseur de prix plancher dynamique prennent des millions de décisions à la volée afin de fixer la meilleure valeur plancher pour chaque enchère », a déclaré Igor Damic, vice-président des produits chez Brid.TV. « Le moteur s'appuie sur l'analyse des données et des algorithmes avancés pour améliorer les performances publicitaires et augmenter les opportunités de diffusion des publicités. Cela entraîne une augmentation significative des revenus publicitaires pour les éditeurs. Certains de nos partenaires premium ont déjà constaté une augmentation de 110 % des RPM », a-t-il ajouté.

Le moteur d'optimisation du rendement de Brid.TV comprend deux stimulateurs. Tout d'abord, il y a l'optimiseur de prix plancher dynamique pour les éditeurs possédant Prebid.js, qui fixe automatiquement des prix planchers pour chaque impression, augmentant ainsi les RPM des éditeurs. Il suit les performances des enchères en temps réel et ajuste les prix planchers optimaux en conséquence.

Pour les éditeurs n'utilisant pas Prebid, il existe la gestion intelligente en cascade de Brid.TV, qui assure un plus grand nombre d'opportunités de diffusion publicitaire et active l'ensemble de la pile publicitaire.

Les éditeurs peuvent accéder au moteur d'optimisation du rendement en tant qu'option autonome à partir de leur SGC ou dans le cadre du lancement récent de Managed Ads, un service de gestion de publicité à valeur ajoutée pour tous les éditeurs premium tirant parti des technologies publicitaires avancées et de l'expérience de l'équipe d'exploitation publicitaire de Brid.TV pour maximiser le rendement des publicités.

À propos de Brid.TV

Brid.TV est une entreprise de technologie vidéo et publicitaire de qualité supérieure dans laquelle une liste sans cesse croissante d'éditeurs, de réseaux publicitaires et d'autres entreprises axées sur la vidéo placent leur confiance. C'est une solution idéale pour la découverte, l'hébergement, la gestion et la distribution de contenu vidéo. Avec sa grande expérience dans la technologie publicitaire et la monétisation, Brid.TV est en mesure de fournir des outils de pile publicitaire avancés pour les éditeurs, leur offrant une longueur d'avance tout en maximisant leur rendement publicitaire.

En plus d'une plateforme vidéo robuste, Brid.TV offre une demande publicitaire, du contenu vidéo et des applications OTT de marque blanche de haute qualité et la plus grande flexibilité pour répondre aux besoins des éditeurs grâce à une gestion interne de la réussite des clients.

