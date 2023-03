La Banque CIBC étoffe sa gamme de CDR en lançant 6 nouveaux tickers de CDR sur la NEO Bourse





NEO est fier d'annoncer que la banque CIBC est de retour sur la NEO Bourse avec une série de 6 nouveaux Depositary Receiptstm (certificats de dépôt, ou CDR) canadiens, ce qui porte à 41 le nombre de sociétés internationales de premier ordre représentées par ce type de produit.

Depuis leur lancement initial il y a moins de deux ans, les CDR ont attiré plus de 1,8 milliard USD d'actifs sous gestion. Ils permettent aux investisseurs d'accéder ? en dollars canadiens ? à certaines des plus grandes sociétés au monde cotées en bourse. Offerts à une fraction du prix par action de l'action sous-jacente et avec une couverture de change notionnelle intégrée (« Hedged »), les CDR offrent aux investisseurs un accès abordable aux actions étrangères tout en atténuant le risque de change associé aux investissements transfrontaliers.

Les 6 nouveaux CDR pouvant être négociés sur la NEO Bourse sont les suivants :

Boeing CDR (CAD Hedged) ? BA

Chevron CDR (CAD Hedged) ? CHEV

Citigroup CDR (CAD Hedged) ? CITI

Exxon Mobil CDR (CAD Hedged) ? XOM

Intel CDR (CAD Hedged) ? INTC

Uber CDR (CAD Hedged) ? UBER

« Depuis son lancement et jusqu'à ce jour, l'offre CDR de CIBC affiche une croissance accélérée, avec des volumes de négociation importants et des actifs sous gestion de 1,8 milliard USD », déclare Elliot Scherer, directeur général et responsable Monde, Groupe Wealth Solutions, Marchés des capitaux, CIBC. « En y ajoutant ces 6 nouveaux CDR, nous sommes ravis d'élargir notre offre pour répondre à la demande des investisseurs. »

Cette dernière série de CDR s'ajoute à la gamme existante de 35 tickers CDR disponibles à la négociation sur la NEO Bourse et qui comprennent des noms connus tels que Tesla, Amazon, Walmart et VISA, entre autres.

« En moins de deux ans, les CDR sont devenus l'une des grandes réussites des marchés financiers canadiens », souligne Erik Sloane, directeur des revenus chez NEO. « NEO est fier d'être la bourse de négociation exclusive pour cette innovation, une première dans le secteur, qui permet aux Canadiens de diversifier leurs investissements et remédie aux obstacles à l'investissement mondial. Nous félicitons la formidable équipe de la banque CIBC d'avoir relevé ce défi évident qui freinait la communauté des investisseurs. »

Pour plus d'informations sur les CDR, rendez-vous sur le site Web www.neo.inc/en/services/raising-assets/canadian-depositary-receipts.

Les 6 derniers CDR lancés par la banque CIBC s'ajoutent aux 260 titres cotés sur la NEO Bourse, parmi lesquels certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, d'autres CDR canadiens ainsi que des FNB (Fonds négociés en bourse) émis par les plus grands émetteurs de FNB du Canada. Dix à quinze pour cent de toutes les transactions portant sur des sociétés canadiennes cotées et près de 20% des transactions portant sur des FNB canadiens sont habituellement traitées par NEO. Cliquer ici pour voir tous les titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

