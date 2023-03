NTT lance un service managé de détection et réponse évolutif et basé dans le cloud





NTT Ltd., l'une des principales sociétés mondiales de services et d'infrastructures informatiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de son service managé de détection et de réponse (Managed Detection and Response ou MDR) pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de performance commerciale en améliorant leur résilience cybernétique. Cette solution analytique basée sur le cloud combine l'expertise humaine et mécanique avec des technologies de pointe et des renseignements sur les menaces afin de réduire le temps moyen de détection et de réponse aux cyber-attaques.

Le service MDR est construit autour de Microsoft Sentinel, la plateforme de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) de nouvelle génération de Microsoft, alimentée par l'IA, l'automatisation et les renseignements sur les menaces. Sentinel permet aux entreprises de collecter des données à grande échelle sur l'ensemble des utilisateurs, des appareils, des applications et de l'infrastructure, à la fois sur site et dans des environnements multicloud.

Grâce à l'analyse, à l'apprentissage automatique et aux renseignements sur les menaces, ce service traque les activités suspectes et minimise les faux résultats positifs. En intégrant l'orchestration et l'automatisation des tâches courantes, les entreprises peuvent répondre rapidement aux incidents et isoler les menaces à distance.

Cette toute dernière prestation représente une nouvelle étape dans l'accord d'alliance stratégique pluriannuel (SCA) entre NTT et Microsoft, signé en 2020. Depuis, les deux entreprises ont travaillé de concert pour élaborer des solutions avancées dans les domaines du cloud public, privé et edge, des données et de l'IA, de l'innovation numérique et applicative, du lieu de travail moderne et, plus récemment, de la sécurité.

Ayant travaillé avec Microsoft pendant plus de 25 ans, avec plus de 5 000 ingénieurs Microsoft et après avoir obtenu plus de 10 000 certifications Microsoft, NTT propose désormais une vaste gamme de services d'intégration d'applications et de systèmes, de conseil et de gestion des services cloud et de sécurité, qui sont conçus à partir des plates-formes Microsoft et peuvent être déployés à l'échelle mondiale.

«?Les organisations utilisent généralement un patchwork de technologies de sécurité peu harmonisées?», a déclaré le Vice-président exécutif senior Charlie Li chargé des services managés de cloud computing et d'infrastructure chez NTT Ltd. «?Cette approche décousue a souvent empêché les entreprises de détecter des menaces difficilement repérables et de disposer de l'agilité nécessaire pour les atténuer. Nombre d'entre elles se contentent d'ajouter des couches de sécurité supplémentaires, ce qui aggrave la complexité et génère encore plus de journaux et d'alertes qui ne sont pas traités?», ajoute-t-il.

«?Le service MDR de NTT aide les entreprises à garder une longueur d'avance sur les pirates et a un impact direct sur la productivité du personnel et la satisfaction des clients grâce à la corrélation des menaces en temps réel et à long terme, à l'analyse avancée et à la surveillance continue des transactions numériques. Il permet de renforcer la cyber-résilience, ce qui a un impact direct sur la résilience des opérations, des finances et des ressources d'une entreprise?», ajoute-t-il.

«?Notre étude indique que les professionnels de la sécurité informatique sont très convoités, en grande partie à cause des nouvelles menaces qui ont surgi avec la prolifération de la main-d'oeuvre hybride actuelle et l'ampleur de l'augmentation du volume des transactions numériques affectant les entreprises?», a déclaré Craig Robinson, vice-président chargé de la recherche chez l'International Data Corporation (IDC). «?Les services MDR aident grandement les entreprises à adopter une attitude proactive pour protéger tous les types de transactions numériques et à fournir à ces entreprises des analyses avancées en temps réel et hautement efficaces, ainsi que des professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an?», ajoute-t-il.

«?Nous sommes extrêmement ravis de développer notre relation stratégique existante avec NTT en lançant le nouveau service MDR, qui repose sur Microsoft Sentinel, afin de mieux protéger et soutenir nos clients communs?», a déclaré le directeur général chargé des ventes de solutions de sécurité à l'échelle mondiale chez Microsoft, Csaba Deme.

NTT est bien placé pour renforcer son partenariat stratégique avec Microsoft, ayant obtenu le prestigieux statut de fournisseur de services managés Microsoft Azure Expert, en plus de 8 spécialisations. NTT est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) et peut se prévaloir d'un solide héritage avec plus de 20 distinctions Microsoft Partner Awards, dont le prestigieux Partenaire de l'année.

La taille du marché mondial des services managés de détection et de réponse devrait passer de 2,6 milliards de dollars en 2022 à 5,6 milliards de dollars en 2027. Parmi les facteurs de croissance du marché figurent la pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité et les contraintes budgétaires, les réglementations gouvernementales et la conformité stricte pour l'adoption des services MDR.

Le service MDR de base de NTT inclut des niveaux de service et des options de déploiement, ainsi qu'une prise en charge des modules complémentaires offrant des capacités supplémentaires pour élargir les moyens de détection et les mesures d'intervention. Les modules complémentaires actuels comprennent les services MDR pour les points d'extrémité et SecDM (Security Device Management) et les solutions MDR pour les dispositifs et services de sécurité.

Pour en savoir plus sur le service managé de détection et de réponse de NTT, cliquez ici.

À propos de NTT Ltd.

Appartenant à NTT DATA, un fournisseur de services informatiques dont le chiffre d'affaires s'élève à 30 milliards de dollars, NTT Ltd. est une société de services et d'infrastructures informatiques de premier plan qui sert 65 % des entreprises figurant au classement Fortune Global 500 et plus de 75 % des entreprises figurant au classement Fortune Global 100. Nous posons les bases de l'écosystème réseau «?edge-to-cloud?» des entreprises, simplifions la complexité de leurs charges de travail dans des environnements multicloud et innovons à la périphérie de leurs environnements informatiques, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Nous proposons une infrastructure modulable et garantissons l'application des meilleures pratiques en matière de conception et d'exploitation dans l'ensemble de nos centres de données sécurisés, évolutifs et personnalisables. Sur la voie d'un avenir défini par les logiciels, nous soutenons les entreprises grâce à nos services d'infrastructure fournis sur plateforme. Notre mission est de créer un avenir connecté. Rendez-vous sur services.global.ntt

