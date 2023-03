Quectel lance le module KG100S d'Amazon Sidewalk qui offre des solutions de connectivité avancées à ses clients





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, et Amazon Sidewalk, réseau sécurisé à faible bande passante et à grande portée pour les appareils IoT, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à apporter des solutions de connectivité avancées aux clients. Le module KG100S de Quectel et un portefeuille d'antennes correspondantes seront entièrement compatibles avec Amazon Sidewalk, ce qui rendra le lancement et la maintenance d'appareils et de solutions IoT connectés plus rapides, plus faciles et moins coûteux. Ce module est conçu pour fournir une connexion persistante aux appareils hors de portée des réseaux IoT domestiques habituels.

Le KG100S est un module à faible consommation et économique, de format LGA, spécialement conçu pour les applications Amazon Sidewalk. Le KG100S est équipé d'un émetteur-récepteur SX1262 intégré prenant en charge LoRa® et FSK et d'un microcontrôleur Silicon Labs EFR32BG21B haute performance et à faible consommation d'énergie, doté d'un émetteur-récepteur radio 2,4 GHz pour Bluetooth® Low Energy 5.1 et d'un coeur de microcontrôleur ARM Cortex-M33 cadencé à 80 MHz. Avec un profil compact de 15 mm × 15 mm × 2,25 mm, 96 KB de RAM et 1 MB Flash, le module dispose d'une alimentation 3,3V et 1,8V et est adapté à la connexion d'applications à faible débit de données comme les réseaux de capteurs et les appareils domestiques intelligents. Quectel propose également un portefeuille d'antennes intégrées et externes haute performance favorisant les conceptions et les dispositifs Sidewalk. En regroupant les modules et les antennes, les équipementiers peuvent garantir des dispositifs rentables avec une rapide mise sur le marché.

Les modules Amazon Sidewalk permettent également aux appareils IoT de se connecter automatiquement et de transmettre gratuitement des messages à Amazon Sidewalk, supprimant ainsi l'obligation d'une mise en service ou d'une configuration manuelle pour établir ou maintenir une connexion. Ainsi, Amazon Sidewalk apporte la connectivité aux objets quotidiens à l'intérieur et à l'extérieur de la maison (appareils de cuisine, capteurs de gaz, arroseurs de pelouse, clés, poubelles, traqueurs d'animaux, lampadaires), connectés immédiatement dès leur sortie de l'emballage grâce à Amazon Sidewalk, réalisant ainsi la promesse d'un monde connecté.

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Amazon Sidewalk pour apporter des solutions de connectivité IoT avancées à nos clients », a déclaré Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel. « En combinant l'expertise de Quectel en matière de technologie IoT et du réseau à faible bande passante et à longue portée d'Amazon Sidewalk, nous sommes convaincus que cette collaboration fournira aux clients la connectivité dont ils ont besoin pour donner vie à leurs idées en matière d'IoT ».

Amazon Sidewalk est un réseau communautaire sécurisé et fiable qui utilise les passerelles participantes dites Amazon Sidewalk Bridges, comme les appareils compatibles Amazon Echo et Ring, pour fournir une connectivité cloud aux appareils IoT tiers. Il permet une connectivité à faible bande passante et à grande portée à l'intérieur de la maison, à l'extérieur et au-delà en utilisant Bluetooth® Low Energy pour les communications à courte distance et les protocoles radio LoRa® et FSK à des fréquences de 900 MHz pour couvrir de plus longues distances.

La technologie hautement cryptée d'Amazon Sidewalk exploite de petites portions de bande passante Internet provenant de millions de Sidewalk Bridges participants, des dispositifs IoT quotidiens présents dans les communautés et les organisations du monde entier, afin de fournir une connectivité sans fil de grande portée. Un parcours de développement de premier ordre soutenu par Amazon, l'une des plus grandes entreprises innovantes au monde, offre aux développeurs une opportunité sans précédent de créer les applications, services et appareils intelligents nécessaires à la création des entreprises, des maisons, des quartiers, des villes et des campus intelligents du futur.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous stimule pour accélérer l'innovation IoT. En tant qu'organisation particulièrement orientée client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de plus de 4 000 professionnels donne le rythme de l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, les antennes et la connectivité IoT . Avec des bureaux régionaux et une assistance dans le monde entier, notre direction internationale se consacre à l'avancement de l'IoT et au développement d'un monde plus intelligent.

Pour de plus amples informations, connectez-vous à www.quectel.com, LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 14:00 et diffusé par :