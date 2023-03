Montréal rend compte de ses 12 engagements visant à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Résolument engagée à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, la Ville de Montréal présente sa reddition de comptes annuelle sur les 12 engagements dévoilés en 2022 pour accélérer les transformations systémiques au sein de l'administration municipale.

Ces engagements, regroupés en cinq volets, avaient pour objectif d'initier les changements organisationnels pour s'assurer que tant les Montréalaises et les Montréalais que le personnel de la fonction publique municipale puissent s'épanouir pleinement et être en sécurité. Rappelons que ces 5 volets, inspirés des 38 recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et développés par le Bureau de la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques (BRDS), visent :

Une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques ;

Une sécurité urbaine exempte de profilage ;

Une équité culturelle ;

Une équité économique et territoriale ;

Une participation citoyenne inclusive.

Le racisme et les discriminations, c'est tolérance zéro

Soucieuse d'être un employeur exemplaire, la Ville de Montréal a mis en place des actions visant à assurer un service public inclusif et représentatif de la population. Afin de promouvoir et de contribuer à la création d'environnements de travail sains et sécuritaires pour les membres de la communauté municipale de la Ville de Montréal, le Service des ressources humaines a créé, en 2022, la Division diversité, équité et inclusion (DEI) - respect de la personne. Cette nouvelle division a pour mandat d'intervenir et d'enque?ter sur les enjeux de racisme et de discriminations syste?miques ve?cus par le personnel et de faire respecter la Politique de respect de la personne pour l'ensemble de l'appareil municipal. Cette politique est d'ailleurs en cours d'actualisation afin de préciser le rôle de chacun des intervenants et de renforcer les notions de racisme et discrimination systémiques.

Afin d'accroître la représentativité de la population à tous les niveaux de la fonction publique, la Ville de Montréal a déployé la première phase de la stratégie de gestion de talents inclusive, qui a permis d'accompagner une première cohorte de 43 professionnelles et professionnels vers des postes de gestion, dont 67 % sont issus des groupes visés par le programme d'accès à l'égalité en emploi.

Vers un guichet unique d'accompagnement et de suivi des plaintes

Afin de poursuivre sa démarche vers un milieu de travail exempt de racisme et de discriminations, la Ville de Montréal a entamé une refonte complète du processus de traitement des plaintes au sein de l'organisation. Dans la dernière année, le Bureau de la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques a accompagné une trentaine d'employées et d'employés vers les entités de gestion de plaintes, bien que cela ne fasse pas partie de son mandat. Fort de cette expérience, la Ville mettra sur pied un guichet unique pour accompagner le personnel dans le dépôt des plaintes. L'objectif de ce guichet est d'offrir un accompagnement humain et personnalisé aux personnes qui souhaitent porter plainte et d'assurer le suivi auprès des instances. Tous les détails concernant cette nouvelle mesure seront annoncés d'ici l'été 2023.

Avant son déploiement, les services seront accompagnés par un comité externe qui aura pour mandat de valider que ce nouveau système des plaintes offre aux victimes une protection effective de leurs droits et une résolution efficace des situations ayant mené aux plaintes.

Lutte contre les profilages racial et social

En 2022, la Ville a renforcé ses actions en matière de lutte contre les profilages racial et social. Toutes les policières et tous les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) reçoivent une formation sur la politique sur les interpellations et des formateurs accompagnent en continu les équipes pour encadrer les pratiques policières et éviter les interpellations non conformes.

De plus, à l'initiative de la centrale 911 du SPVM, une sensibilisation a été offerte à l'ensemble des personnes préposées aux communications d'urgence afin d'analyser les biais discriminatoires qui peuvent être véhiculés dans les appels qu'elles reçoivent et de les outiller face aux enjeux de profilage.

En outre, le SPVM consolide ses liens avec les organismes et les citoyennes et les citoyens autochtones. À cet égard, le poste de conseiller en développement communautaire et de liaison auprès des peuples autochtones au sein du SPVM a été comblé en mai 2022.

Une participation citoyenne inclusive

Soucieuse d'augmenter la représentativité et l'accès aux espaces décisionnels, la Ville s'est assurée d'accroître la participation citoyenne inclusive pour les Montréalaises et les Montréalais racisés, de la diversité et autochtones.

Par exemple, une consultation publique d'envergure a été réalisée en amont de la nomination du nouveau chef du SPVM, Fady Dagher. À l'instar des grandes villes canadiennes, cette étape importante a permis à la métropole de se doter d'un nouveau chef de police au diapason des aspirations de la population montréalaise et en phase avec sa vision de la sécurité publique.

De plus, dans le cadre du deuxième budget participatif de la Ville, les Montréalaises et les Montréalais ont été invités à présenter des idées d'aménagements ou d'équipements municipaux en lien avec les thèmes de la jeunesse, de la sécurité et de l'équité. Une démarche de collecte de données, basée sur des principes d'équité et d'inclusion, a été développée afin de favoriser l'engagement des jeunes et des groupes habituellement plus éloignés des dispositifs de participation citoyenne.

Enfin, devant l'ampleur de la mobilisation et de l'engouement des jeunes Montréalaises et Montréalais de toutes origines lors de l'appel à projets Par et Pour les jeunes, la Ville a doublé le budget total de cette initiative, le faisant passer de 1,4 M$ à 3 M$, pour répondre à l'importante demande et soutenir la réalisation de 52 projets.

Citations

« Nous devons le dire haut et fort : le racisme et les discriminations sont une violation des droits de la personne. Notre administration est déterminée à continuer d'agir avec force et conviction pour assurer que personne ne subisse de telles violences. En 2020, la Ville a reconnu l'existence du racisme et des discriminations systémiques et, depuis, tous les jours, nous travaillons à les combattre. Il faut être clair, nous allons sévir lorsque des incidents racistes se produisent. À Montréal, chaque personne doit pouvoir travailler et s'épanouir en sécurité et dans le respect le plus total. Nous sommes plus mobilisés que jamais pour accélérer ce changement de culture organisationnelle et nous ne lâcherons pas », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Notre responsabilité, en tant qu'employeur, est d'offrir des milieux de travail sains et sécuritaires à l'ensemble de notre personnel. Face au racisme direct et à toutes les formes de racisme et de discrimination : c'est tolérance zéro. Nous devons nous assurer que toute personne qui vit une agression, du harcèlement, de la discrimination ou de la violence, connaisse les instances de plainte et ait confiance pour porter plainte. Il faut également accroître l'imputabilité et s'assurer de sanctionner adéquatement les comportements racistes et discriminatoires. C'est là-dessus que nous travaillons depuis le début du mandat. Dans les prochains mois, nous rendrons disponible un guichet unique qui permettra au personnel d'être accompagné de façon humaine, sécuritaire et confidentielle. Il existe encore de nombreuses barrières systémiques, mais nous sommes déterminés à les faire tomber », a affirmé Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française.

« La reddition de compte que nous présentons aujourd'hui est un exercice important qui est réalisé dans un souci de transparence et d'imputabilité envers la population montréalaise. Cet exercice témoigne de l'engagement de la Ville à s'attaquer aux enjeux de racisme et de discriminations. Dans la dernière année, nous avons crée les conditions pour accélérer le virage organisationnel et mis en place des actions importantes afin de rendre la Ville de Montréal exempte de discrimination et de racisme », a conclu la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, Bochra Manaï.

Pour consulter le document de la reddition de comptes, cliquez ici.

