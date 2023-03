La société de fusion du Stellarator, Type One Energy Group, lève 29 millions de dollars pour son premier financement et Christofer Mowry est nommé CEO





Type One Energy a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table sursouscrit de 29 millions de dollars. Cette réalisation donne le coup d'envoi de l'ambitieux programme de la société, FusionDirect, riche en partenaires et efficace en termes de capital, pour commercialiser sa technologie de fusion du stellarator.

Les fondements techniques de Type One Energy constituent un puissant tremplin pour concrétiser sa mission. Fondée par plusieurs des plus grands experts mondiaux en matière de stellarator, Type One Energy bénéficie également de l'expérience aiguisée d'institutions renommées dans le domaine de la science de la fusion, notamment l'université du Wisconsin-Madison aux États-Unis, l'institut Max Planck pour la physique des plasmas en Allemagne et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour ses travaux sur la technologie des aimants avancés. Le stellarator est une technologie de fusion caractérisée par des opérations intrinsèquement stables et régulières. Apparentés aux tokamaks, les stellarators ne nécessitent toutefois pas de courants électriques circulants massifs permettant de créer les champs magnétiques servant à confiner leur plasma de fusion. La technologie des stellarators est donc moins complexe sur le plan physique et plus facile à transposer dans une centrale de fusion concrète.

Breakthrough Energy Ventures (BEV), TDK Ventures et Doral Energy Tech Ventures ont co-dirigé le tour de table, en faisant des investissements supplémentaires dans les technologies propres provenant de Darco, de la Grantham Foundation, de MILFAM, d'Orbia Ventures, de Shorewind Capital, de TRIREC, de VAHOCA et d'autres acteurs.

Le programme de commercialisation FusionDirect, unique en son genre, profite des récentes avancées importantes pour ouvrir la voie à l'énergie de fusion en minimisant les risques et en respectant le calendrier le plus serré. Les performances améliorées apportées à la fusion du stellarator et à la science des plasmas, ainsi que les innovations techniques dans le domaine des aimants supraconducteurs haute température (HTS) et de la fabrication de pointe, ont incité Type One Energy à lancer FusionDirect.

La mise en oeuvre du programme de commercialisation de Type One est réalisée grâce à un ensemble de partenariats mondiaux avec des institutions de recherche, des universités et des entreprises industrielles de premier plan dans le domaine de la science et de la technologie de la fusion. Ces partenariats témoignent des relations de collaboration de longue date que les leaders techniques de l'entreprise, reconnus par l'industrie, apportent à Type One Energy. Au sein de cette équipe de direction technique, citons le Dr Thomas Sunn Pedersen, CTO, le Dr John Canik, CSO, le Dr David Anderson, Chief Engineer et le Dr Chris, responsable de la science du plasma du Stellarator.

« La fusion est l'ultime source d'énergie, et la réussite de sa commercialisation constituera une énorme avancée vers une énergie propre et abondante pour tous », a déclaré Carmichael Roberts, de Breakthrough Energy Ventures. « Les progrès de la science des stellarators, notamment la capacité de Type One Energy à exécuter un projet de développement du stellarator, jettent les bases d'un avenir tout à fait passionnant et prometteur pour une fusion pratique sur le réseau dans les décennies à venir ».

Avec cette annonce, la société rejoint Christofer Mowry, ancien conseiller principal de Breakthrough Energy Ventures (BEV) sur la fusion, au poste de directeur général. « Type One Energy représente une occasion particulière. Les connaissances et la crédibilité de cette équipe confèrent à Type One la capacité unique d'intégrer efficacement les récentes avancées mondiales en matière de technologie des stellarators et de fournir à grande échelle une centrale de fusion sans requérir d'autre machine de validation scientifique coûteuse », a déclaré Christofer Mowry, CEO de Type One Energy Group. Auparavant, Christofer Mowry a occupé le poste de CEO de General Fusion, qui lui a permis de développer l'entreprise et de lever plus de 200 millions de dollars d'investissements privés et d'aides gouvernementales provenant de trois pays.

« Au cours des dernières années, les bases scientifiques des stellarators ont fait des progrès considérables. Grâce à une combinaison de démonstrations expérimentales et à l'utilisation de l'informatique haute performance, toutes les conditions sont réunies pour développer des machines à l'échelle d'une centrale électrique », a déclaré Dennis Whyte, directeur du Centre de science des plasmas et de fusion du MIT. « Nous nous réjouissons de collaborer avec Type One Energy pour mettre en pratique les atouts des aimants de fusion haut champ HTS pour appliquer leur technologie du stellarator ».

« Le monde aura besoin d'une source d'énergie à haute densité énergétique et à faible teneur en carbone dans les décennies à venir pour réaliser la transition énergétique et la décarbonation. Parmi les startups que nous avons évaluées, Type One Energy se situe sur une trajectoire en pleine accélération et crédible qui aboutira à la commercialisialisation d'une centrale électrique de fusion à charge de base constante. TDK Ventures se réjouit de soutenir cette équipe de direction très professionnelle », a déclaré Tina Tosukhowong, directrice des investissements chez TDK Ventures.

À propos de Type One Energy Group

Type One Energy Group a pour mission de fournir au monde une énergie de fusion durable et abordable. L'entreprise a été créée en 2019 par une équipe de scientifiques de la fusion de renommée mondiale ayant une solide expérience de la construction de machines de fusion de pointe de type stellarator, ainsi que par des chefs d'entreprise chevronnés ayant réussi à développer des entreprises et à commercialiser des technologies de l'énergie. Pour développer son système optimisé d'énergie de fusion du stellarator, Type One Energy applique des méthodes de fabrication avancées et éprouvées, une physique informatique moderne et des aimants supraconducteurs haut champ. Au cours de la prochaine décennie, le programme de développement FusionDirect poursuivra dans cette voie la moins risquée et la plus rapide de création d'une centrale de fusion, grâce à une stratégie reposant sur de nombreux partenaires et efficiente en termes de capital. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.typeoneenergy.com/.

À propos de Breakthrough Energy Ventures (BEV)

Fondée par Bill Gates et soutenue par de nombreux chefs des plus grandes entreprise, BEV a levé plus de 2 milliards de dollars de capitaux engagés pour soutenir des entreprises de pointe qui nous guident vers un monde de zéro émission nette. BEV est une société d'investissement spécialisée qui cherche à investir, à lancer et à développer des entreprises mondiales qui élimineront les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de l'économie dès que possible. BEV est à la recherche de véritables avancées et s'engage à soutenir ces entrepreneurs et ces entreprises en leur apportant une combinaison unique d'expertise technique, opérationnelle, commerciale et politique.

BEV fait partie de Breakthrough Energy, un réseau de véhicules d'investissement, de programmes philanthropiques, de défense des politiques et d'autres activités qui visent à développer les technologies dont nous avons besoin pour parvenir à zéro émission nette d'ici 2050. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.breakthroughenergy.org.

