Lafarge Canada poursuit son engagement en faveur de la décarbonisation en installant des stations de recharge pour véhicules électriques dans le nord de l'Alberta

Lafarge Canada a annoncé l'installation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à son centre d'innovation de Winterburn, dans le cadre de son objectif de développement durable de réduction des émissions indirectes de carbone provenant de sources.

À la suite de l'installation de bornes de recharge sur le site de béton prêt à l'emploi de l'avenue Kent à Vancouver, le centre d'innovation de Lafarge dans la région des Prairies du nord de l'Alberta est le premier site de Lafarge en Alberta à contribuer à l'objectif d'installation de cent bornes de recharge à travers la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

En installant des bornes de recharge pour VE, Lafarge Canada soutient la transition vers des énergies propres et des alternatives aux véhicules à moteur à combustion interne; cette démarche s'inscrit dans l'objectif de Lafarge de convertir son parc de véhicules légers en véhicules électriques d'ici 2025.

« Chez Lafarge, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions et à améliorer la durabilité de nos activités », a déclaré Prez Skiba, Vice-président et Directeur général, Béton prêt à l'emploi, Nord de l'Alberta et Ouest du Canada. « En donnant à nos employé(e)s et client(e)s accès à des bornes de recharge, nous améliorons leur commodité. »

Dans le cadre de son objectif « net zéro », Lafarge est à l'avant-garde de l'industrie des matériaux de construction et trouve des solutions pour réduire ses émissions de carbone, lorsque possible.

« Avec l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques au sein de nos marchés, Lafarge promeut l'adoption de véhicules électriques dans l'Ouest canadien », a déclaré Brad Kohl, Président Directeur général, Ouest du Canada. « Cela n'est qu'une des nombreuses mesures que nous adoptons pour réduire nos émissions de carbone, afin de bâtir un avenir plus durable. »

D'une part, les bornes de recharge seront mises à la disposition des employé(e)s et des visiteurs. D'autre part, elles fourniront des recharges rapides afin de réduire les temps d'attente. Cette initiative s'inscrit dans le contexte d'un mandat de développement durable plus large, mis en oeuvre par Lafarge Canada pour minimiser son impact sur l'environnement.

Pour plus d'informations relatives aux initiatives de développement durable, consultez https://www.lafarge.ca/fr/durabilite

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada, incluant des granulats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et préfabriqué, de l'asphalte, du pavage, ainsi que pour la construction routière et civile. Avec plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays, nous fournissons des produits verts pour la construction d'infrastructures et communautés où les Canadiens vivent et travaillent.

À titre de membre du groupe mondial Holcim, notre raison d'être est de construire le progrès pour l'humanité et la planète.

www.lafarge.ca

