PEPSI® dévoile un nouveau logo et une identité visuelle renouvelée pour symboliser son entrée dans une nouvelle ère

La nouvelle apparence comprend une police audacieuse, une vague emblématique et une palette de couleurs mise à jour avec du noir pour mettre l'accent sur l'engagement de la marque envers Pepsi Zéro sucre.

Pepsi commencera dès l'automne le déploiement de sa nouvelle apparence partout où les consommateurs interagissent avec la marque, pour souligner son 125e anniversaire.

PURCHASE, New York, le 28 mars 2023 /CNW/ - Pepsi dévoile un nouveau logo et une identité visuelle renouvelée. C'est la première fois en 14 ans que la célèbre marque internationale met à jour son célèbre logo en forme de globe. Le nouveau concept visuel paraîtra d'abord en Amérique du Nord cet automne pour souligner le 125e anniversaire de la marque, puis à l'échelle mondiale en 2024 afin de symboliser le commencement d'une nouvelle ère et l'ouverture de nouveaux horizons. Cette nouvelle apparence fait évoluer la marque Pepsi pour représenter sans complexe ses qualités les plus appréciables dans tous ses points de contact physiques et numériques avec les consommateurs, notamment les emballages, les fontaines, les réfrigérateurs, les véhicules, les articles vestimentaires et les espaces de restauration. En outre, Pepsi joue un rôle crucial dans l'atteinte des cibles de la mission PepsiCo Positive en matière de durabilité des emballages, notamment aux États-Unis où, en 2022, elle a commencé à la conversion au PET recyclé de tous ses produits en bouteille de 20 oz, dont Pepsi Zéro sucre. Le nouveau logo et l'identité visuelle renouvelée rendront hommage au riche patrimoine de la marque tout en représentant un grand bond vers l'avenir.

Au cours de son histoire bien remplie, Pepsi n'a jamais dérogé à sa mentalité de concurrent audacieux ancré dans la culture populaire. Qu'il s'agisse de pousser l'audace avec le défi Pepsi, de réimaginer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl ou de créer des publicités inoubliables avec les plus grandes étoiles de la musique et du cinéma, Pepsi a toujours fait avancer la culture en faisant vivre à ses amateurs des expériences uniques et à la fois opportunes, emblématiques et intemporelles. Pepsi est aussi une marque qui se réinvente continuellement en adoptant des approches de marketing courageuses et en créant des produits novateurs. Outre ses émissions de télévision originales et sa présence expérimentale sur le Web3, elle a lancé diverses variétés attrayantes au fil des années comme le nouveau Pepsi Azote®, Pepsi pour SodaStream, Pepsi x Peeps, de même qu'un Pepsi Zéro sucre au goût amélioré aux États-Unis qui offre aux amateurs le cola zéro sucre au meilleur goût de la catégorie.

Fondamentalement, Pepsi est inspirée à aider plus de consommateurs à choisir des moments de plaisir. Dans un monde de plus en plus numérisé, la revitalisation et la singularisation de notre système visuel comprendront notamment un aspect de mouvement et d'animation qui servira de passerelle entre les espaces physiques et numériques, des tablettes des commerçants jusqu'au métavers. Cela représente également une meilleure capacité à créer et à nous joindre à l'image de nos partenaires et détaillants, ouvrant un éventail d'options pour interagir avec nos consommateurs dans les endroits où ils font des achats, mangent, travaillent et jouent.

« À PepsiCo, nous concevons des marques qui racontent une histoire attrayante et holistique. Pepsi est un brillant exemple de marque qui s'est constamment réinventée pendant 125 ans pour rester dans le courant de la culture populaire et faire partie de la vie des gens, a affirmé Mauro Porcini, vice-président principal et chef de la conception de PepsiCo. Nous avons conçu notre nouvelle identité de façon à connecter les générations futures avec le patrimoine de notre marque, associant le caractère distinctif de notre histoire à des éléments contemporains pour exprimer notre vision audacieuse de l'avenir. »

« Pepsi est une marque de grand renom qui évolue constamment pour demeurer contemporaine et qui est restée à la fois une icône de la culture populaire et un créateur de marché dans sa catégorie depuis les 125 dernières années, a renchéri Todd Kaplan, chef du marketing, Pepsi. Notre engouement est à son plus fort pour l'inauguration de cette nouvelle ère pour Pepsi, puisque cette nouvelle apparence modernisée contribuera au caractère distinctif de la marque, étant visuellement plus grosse et audacieuse que jamais pour aider les gens à profiter allègrement des choses qu'ils aiment. Le nouveau système visuel fait ressortir les plus beaux éléments du riche historique de la marque Pepsi, tout en représentant un grand bond vers l'avenir pour assurer son succès dans notre monde de plus en plus numérisé. »

Le logo et l'identité visuelle ont été soigneusement conçus en misant sur la valeur que nous avons développée au cours de nos 125 ans d'histoire, tout en incorporant des éléments modernes pour créer une apparence indéniablement contemporaine et fidèle à Pepsi. Les principales caractéristiques du concept sont notamment :

Les logos en forme de globe et en lettres seront unifiés de façon à pouvoir être intégrés à toutes sortes de contextes et à mettre en valeur le caractère distinctif de l'image de marque de Pepsi.

seront unifiés de façon à pouvoir être intégrés à toutes sortes de contextes et à mettre en valeur le caractère distinctif de l'image de marque de Pepsi. La palette de couleurs mise à jour sera caractérisée par le bleu électrique et le noir pour donner un effet de contraste, de vivacité et de contemporanéité aux couleurs classiques de Pepsi. Compte tenu de l'importance continuelle de Pepsi Zéro sucre, le noir a été choisi afin de mettre l'accent sur l'engagement de la marque envers ce produit à l'avenir.

sera caractérisée par le bleu électrique et le noir pour donner un effet de contraste, de vivacité et de contemporanéité aux couleurs classiques de Pepsi. La nouvelle silhouette de canette sera visuellement distinctive pour devenir un emblème du caractère universellement accessible de la canette Pepsi.

sera visuellement distinctive pour devenir un emblème du caractère universellement accessible de la canette Pepsi. La police moderne et personnalisée représente la confiance en soi et le plaisir qui caractérisent la marque.

L'emblématique vague Pepsi évoque l'aspect vibrant, pétillant et effervescent du cola Pepsi grâce au mouvement. Elle fait également appel au rythme et à l'énergie de la musique, qui a toujours eu une place importante dans l'histoire de Pepsi.

Le nouveau logo et l'identité visuelle renouvelée de Pepsi paraîtront en Amérique du Nord à partir de cet automne, avant d'être déployés à l'échelle mondiale en 2024. Si vous souhaitez rester au fait des dernières nouvelles de Pepsi, la marque est active sur Instagram, Facebook et Twitter (@Pepsi). Découvrez notre nouveau logo et notre identité visuelle renouvelée ici.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets dépassant 86 milliards $ en 2022 grâce à ses gammes complémentaires de boissons et d'aliments pratiques qui regroupent notamment Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

PepsiCo s'est donné comme mission d'être le leader mondial du secteur des boissons et des aliments pratiques en déployant son approche gagnante pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est une transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité et le capital humain au centre de la manière dont l'entreprise assure sa croissance et crée de la valeur en exerçant ses activités dans le respect des limites de la planète et en inspirant des changements positifs pour celle-ci et pour les personnes. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pepsico.com et suivez nos comptes Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn, @PepsiCo.

