Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2023-2025 - Investissements records de plus de 7,4 G$ pour améliorer nos infrastructures de transport





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme des investissements de 7 426 491 000 $ pour la période 2023-2025 afin d'assurer le maintien et l'amélioration des réseaux de transport routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires.

Ces investissements historiques reflètent l'importance que le gouvernement accorde au maintien des actifs de transport et à l'amélioration des infrastructures. Les projets qui en découlent illustrent son engagement à agir pour les régions du Québec par une meilleure mobilité et une sécurité accrue des citoyens sur les réseaux. Les nombreux chantiers contribueront à la vitalité des communautés en stimulant le développement économique et la création d'emplois de qualité.

La vice-première ministre en a fait l'annonce lors de sa présence au 57e congrès de l'Association québécoise des transports. Elle en a d'ailleurs profité pour faire un court bilan de ses six premiers mois à la tête du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Elle a notamment rappelé la création d'un comité de travail permanent sur le transport aérien régional, dont la première rencontre se tenait aujourd'hui même. Ce comité, présidé par M. Yves Montigny, député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental de la ministre, a pour objectif de réfléchir à de nouvelles mesures pour améliorer la situation du transport aérien régional.

La ministre Guilbault a rappelé qu'elle a commencé une tournée de consultation avec les principaux acteurs du transport collectif du Québec afin de trouver des solutions pérennes et réfléchies aux enjeux entourant le financement structurel des sociétés de transport. Elle a réitéré l'importance que son gouvernement accorde au soutien à ce secteur, entre autres en soulignant que, pour une deuxième année consécutive, les investissements prévus au Plan québécois des Infrastructures en matière de transport collectif dépassent ceux du réseau routier.

Finalement, la vice-première ministre a renouvelé sa volonté de déposer un plan renforcé en matière de sécurité routière. Rappelons que Geneviève Guilbault s'est rendue en France, pays reconnu pour ses actions en matière de sécurité sur les routes, pour s'inspirer des meilleures pratiques en la matière. Le travail de concertation avec les ministres Andrée Laforest, Sonia Bélanger, Isabelle Charest et François Bonnardel se poursuit.

Citation

« Cette annonce des investissements pour les infrastructures de mobilité au Québec incarne l'importance que notre gouvernement accorde au maintien de nos actifs et à l'amélioration de nos réseaux routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires dans toutes nos régions. Les projets qui en découlent reflètent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Les nombreux chantiers prévus contribueront au renforcement de nos chaînes logistiques et à la vitalité de nos communautés en stimulant le développement socioéconomique et la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Les sommes investies dans tout le Québec se répartissent comme suit jusqu'en 2025 :

1 540 438 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



3 443 423 000 $ pour améliorer l'état des structures;



2 065 601 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



1 322 000 $ pour des projets maritimes;



256 188 000 $ pour des projets ferroviaires;



105 656 000 $ pour des projets aéroportuaires;



13 863 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Liens connexes

