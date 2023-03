Les multinationales considèrent la CIIE comme un tremplin vers le marché chinois





Lancé en 2018 en tant que premier salon commercial au monde d'envergure nationale consacré aux importations, la CIIE s'est tenue pendant cinq années consécutives et est décrite par de nombreux acteurs sectoriels comme une plateforme majeure pour l'approvisionnement international, la promotion des investissements, les échanges culturels et la coopération ouverte.

Les statistiques montrent que le chiffre d'affaires cumulé des cinq dernières éditions de la CIIE dépasse les 340 milliards de dollars. Environ 2 000 nouveaux produits, technologies de pointe et services innovants d'entreprises du monde entier y ont fait leurs débuts depuis 2018.

Selon Guo Jing, directeur général d'Abbott Diabetes Care en Chine continentale et à Hong Kong, la CIIE propose une plateforme de démonstration de produits. À l'instar d'Abbott, diverses multinationales se rendent au salon à la recherche d'opportunités pour tisser des relations d'affaires pérennes avec la Chine.

La cinquième édition de la CIIE a accueilli plus de 2 800 entreprises, dont 284 des 500 plus grandes entreprises et géants sectoriels au monde.

Les exposants du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et d'autres pays et régions ont fait connaître leur volonté de revenir après les accords conclus et la croissance de leur clientèle lors du salon.

Lors du cinquième Forum de Hongqiao, de nombreux hauts responsables gouvernementaux, lauréats du prix Nobel, académiciens et cadres supérieurs des chefs de file sectoriels du pays et de l'étranger ont été invités à discuter de questions mondiales lors de diverses sessions, comme le RCEP et l'ouverture de niveau supérieur. L'édition 2022 du World Openness Report a également été publiée lors le forum.

La sixième CIIE se tiendra hors ligne à Shanghai du 5 au 10 novembre 2023. Plus de 500 entreprises ont déjà réservé plus de 210 000 mètres carrés de surface d'exposition. L'exposition physique des pays fera son retour au salon de cette année.

En outre, le Bureau de la CIIE organisera une série d'événements promotionnels mondiaux dans le cadre de la sixième CIIE afin d'accroître les opportunités d'interaction entre les exposants et les acheteurs. Les deux premières campagnes promotionnelles ont été lancées à Hong Kong et Macao au début du mois de mars, attirant diverses entreprises et agences. D'autres activités promotionnelles seront organisées en Amérique latine, en Europe, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions du monde au cours des prochains mois.

Avec le vif intérêt que suscite déjà le prochain salon, l'espace d'exposition s'épuise rapidement. Ne ratez pas l'occasion et réservez votre stand à la sixième CIIE avant qu'il ne soit trop tard !

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

Site Web ?http://www.ciie.org/zbh/en/

Facebook ?https://www.facebook.com/ciieonline

Twitter ?https://twitter.com/ciieonline

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 12:50 et diffusé par :