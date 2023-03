Signature de l'Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada : Premier anniversaire





GATINEAU, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Un système de garde d'enfants n'est pas juste une politique sociale, c'est aussi une politique économique. L'accès à un système de garde d'enfants abordable, souple, inclusif et de haute qualité permettra à l'économie de croître, à plus de femmes d'intégrer le marché du travail et à chaque enfant canadien d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a signé des accords avec chaque province et chaque territoire pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui profitera aux enfants et aux familles d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, ont souligné le premier anniversaire de l'Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. La ministre a également indiqué que cela faisait un an que le gouvernement du Canada avait signé des ententes avec tous les territoires et provinces, respectant sa promesse de mettre sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde d'enfants.

Dans le cadre de l'accord conclu avec le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Canada versera près de 10,2 milliards de dollars d'ici 2025-2026 pour aider à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés de la province pour les enfants de moins de 6 ans. On estime à 13,2 milliards de dollars de 2021-2022 à 2026-2027 l'allocation totale pour l'Ontario lorsque l'accord sera renouvelé. Grâce à ces investissements, les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent pour faciliter l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde de grande qualité, abordables, souples et inclusifs, et donner aux familles de l'Ontario l'accès à des services de garde réglementés pour une moyenne de 10 $ par jour d'ici le 31 mars 2026.

En ce qui concerne les services de garde réglementés inscrits au système pancanadien d'apprentissage et de garde d'enfants, l'accord entre le Canada et l'Ontario prévoyait à la base une réduction de 25 % des frais de garde quotidiens pour les enfants de moins de 6 ans, de manière rétroactive jusqu'au 1er avril 2022. Cela permettait aux familles d'économiser en moyenne 2?200 $ par enfant. À la fin de 2022, les frais ont été réduits encore davantage dans les services de garde réglementés inscrits au système pancanadien, atteignant une réduction moyenne de 50 % comparativement aux tarifs de 2020. D'après les schémas d'épargne de la province, cela permettra aux familles ontariennes d'économiser de 6 000 à 10 000 dollars en moyenne par enfant chaque année.

Mettre sur pied un système de garde d'enfants qui convient à toutes les familles dans toutes les régions du pays, c'est une étape cruciale pour rendre la vie plus abordable et faire croître l'économie canadienne. Favorisée par le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, la participation des femmes en âge de travailler au pays a atteint un niveau record de 85 % en 2022. Par ce premier anniversaire, le gouvernement est fier de souligner les progrès réalisés et de constater les répercussions positives pour les familles, en Ontario et dans le reste du Canada.

Citation

«?Un an s'est écoulé depuis la signature de l'accord à l'échelle du Canada avec l'Ontario et la mise en place d'un système pancanadien pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Les parents et les enfants de l'Ontario et de tout le pays voient déjà les bénéfices qu'apporte ce système et nous continuerons de travailler pour offrir des services de garde d'enfants de grande qualité, abordables, flexibles et inclusifs aux familles de partout au Canada. Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires pour atteindre les objectifs que nous avons communément fixés dans le cadre des accords afin d'améliorer l'accès aux programmes et aux services, de créer de nouvelles places et de former une main-d'oeuvre compétente et bien soutenue.?»

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Nous sommes déterminés à permettre aux familles de garder une plus grande partie de leur argent durement gagné. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir réduit les frais de garde d'enfants de près de la moitié. Le gouvernement de l'Ontario est résolu à réduire les frais afin de faire économiser jusqu'à 10 000 dollars aux parents, tout en protégeant le choix des familles qui habitent dans des petites ou grandes villes. »

- Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce

Les faits en bref

L' Ontario a signé l'accord avec le Canada sur le système pancanadien d'apprentissage et de garde le 27 mars 2022.







a signé l'accord avec le sur le système pancanadien d'apprentissage et de garde le 27 mars 2022. Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, notamment ceux injectés dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.







a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les fonds combinés, notamment ceux injectés dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour créer près de 250?000 places en service de garde partout au pays d'ici la fin de mars 2026. Ces places réglementées seront principalement offertes par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial.







collabore avec les provinces et les territoires pour créer près de 250?000 places en service de garde partout au pays d'ici la fin de mars 2026. Ces places réglementées seront principalement offertes par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial. Dans le cadre de l'entente Canada - Ontario sur le système pancanadien, l' Ontario s'est engagé à créer 42?000 places d'ici la fin de 2023, pour un total de 86?000 places d'ici la fin de 2026.

Liens connexes

Vers des services de garde à 10 $ par jour

Services de garde d'enfants à 10 $ par jour pour les familles de l'Ontario

Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 12:14 et diffusé par :