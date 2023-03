NTT lance la vente du système d'exploitation réseau Beluganos





NTT Corporation (NTT) a développé un système d'exploitation réseau compatible avec les boîtes blanches 2 et qui sera commercialisé le 31 mars par NTT Advanced Technology Corporation (NTT-AT) via la sortie de leur logiciel Beluganos 3, un système d'exploitation réseau produit en interne pour les opérateurs de télécommunications. Ainsi, NTT et NTT-AT vont non seulement améliorer les performances, mais ils vont aussi renforcer la flexibilité et l'efficacité économique grâce à la conception de leurs produits.

1. Historique du concept

Ces dernières années, en raison du développement fulgurant de l'IdO (internet des objets) et des réseaux rapides tels que la 5G, les entreprises évoluent rapidement pour se concentrer sur les données, ce qui signifie que ce sont les données qui déterminent l'analyse et les actions. Pour répondre à cette tendance sociale et faire face à l'augmentation attendue du volume de données et de la consommation d'énergie future, le Groupe NTT va utiliser des technologies innovantes centrées sur l'optique. Dans ce contexte, le Groupe NTT propose IOWN 4 ? un réseau à haut débit et une infrastructure de traitement de l'information à grande capacité de communication et à très faible consommation d'énergie ? un concept fondamental à l'heure de ces grands changements. Le 16 mars 2023, les sociétés du Groupe NTT ont lancé le premier service IOWN : All-Photonics Network (APN) IOWN1.0 5. Tout en poursuivant le développement des services IOWN, les sociétés du Groupe NTT, y compris NTT-AT, prévoient de fournir des serveurs à faible consommation d'énergie utilisant leurs nouveaux dispositifs de convergence photonique-électronique. À partir du lancement d'IOWN 2.0, NTT appliquera ces dispositifs photoniques-électroniques non seulement aux réseaux mais à la totalité du monde de l'informatique. Récemment, elles ont commencé à lancer les services et produits IOWN à un stade précoce pour créer une valeur nouvelle avec des partenaires. Le lancement de Beluganos sur le marché marque l'initiative suivante.

Les réseaux actuels reposent souvent sur des équipements de réseau qui intègrent du matériel et des logiciels. Cette configuration réduit l'efficacité de l'investissement, car les clients ne peuvent choisir que parmi la gamme de produits limitée proposée par les fournisseurs. Avec les solutions innovantes de NTT, ces restrictions appartiennent désormais au passé.

2. Description du concept

Beluganos est un système d'exploitation réseau compatible avec les équipements de type boîte blanche. Il est basé sur la technologie étudiée et développée à ce jour par NTT en collaboration avec IP Infusion, un partenaire mondial et également membre du IOWN Global Forum 6.

Après avoir vérifié la haute fiabilité du réseau, NTT Communications a décidé d'intégrer Beluganos à son infrastructure de réseau commercial en combinaison avec un équipement de boîte blanche pour prendre en charge ses services de réseau. Le service sera opérationnel à partir du 31 mars 2023. À compter de cette date, NTT-AT assurera la vente et l'assistance du service Beluganos.

Beluganos utilise une boîte blanche qui sépare le matériel des logiciels, ce qui permet de sélectionner librement n'importe quel matériel ? d'où une amélioration de l'efficacité des investissements par rapport aux équipements de réseau conventionnels qui intègrent le matériel et les logiciels ? et d'obtenir une réduction de 20% du CTP (coût total de possession) par rapport aux dispositifs dédiés. En outre, Beluganos contient des fonctionnalités améliorées de maintenance, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour répondre rapidement aux pannes de réseau, d'où une meilleure qualité opérationnelle au bénéfice des clients des opérateurs de télécommunications et des opérateurs de centres de données.

3. Rôle de chaque entreprise NTT Recherche et développement du système d'exploitation réseau Beluganos NTT-AT Vente et assistance du système d'exploitation réseau Beluganos NTT Com Intégration du système d'exploitation réseau Beluganos dans les réseaux commerciaux des entreprises et amélioration de la qualité grâce à la vérification permanente des retours d'expérience

4. Plans futurs

Grâce au principe de la boîte blanche et à la co-création avec des partenaires, le Groupe NTT soutient l'innovation ouverte tout en oeuvrant à la transformation de ses propres réseaux et à la mise à niveau des réseaux de ses clients.

En renforçant le système DevOps via le développement, l'exploitation en interne, les ventes et l'assistance, NTT s'engage à développer Beluganos et à le mettre à niveau en permanence. En outre, NTT continuera à collaborer avec des partenaires mondiaux pour développer et mettre en oeuvre les services et produits IOWN afin de produire des serveurs économes en énergie équipés des futurs dispositifs de convergence photonique-électronique et avoir ainsi un impact social.

Notes

1 Réduction de 20% du CTP (Coût Total de Possession). L'utilisation de boîtes blanches et de Beluganos au lieu d'appareils conventionnels dédiés de type matériel/logiciel intégrés réduira le coût total des biens et services, y compris la maintenance, de 20%.

2 Boîte blanche : dispositif à usage général qui permet aux entreprises de sélectionner et de développer librement des logiciels sur le matériel fabriqué par le fournisseur du dispositif.

3 Beluganos est une marque déposée de NTT.

4 The IOWN Concept: IOWN (Innovative Optical and Wireless Network, ou Réseau optique sans fil innovant) est une plateforme de réseau et de traitement de l'information qui comprend des terminaux et fournit une communication à haut débit et à grande capacité et d'énormes ressources de calcul utilisant des technologies innovantes centrées sur l'optique. Grâce à IOWN, nous contribuons à la réalisation d'une société prospère en créant divers services et une nouvelle valeur dans une vaste gamme de domaines.

5 APN IOWN1.0: premier service commercial à déployer le concept IOWN dans le réseau All-Photonics, qui introduit ? une exclusivité ? l'optique dans toutes les sections du réseau de communication

https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20230302_01.html (en japonais)

https://www.ntt-west.co.jp/news/2303/230302a.html (en japonais)

6 IOWN Global Forum: ce nouveau forum rassemble des personnes de différents secteurs industriels pour promouvoir le développement d'une nouvelle plateforme de communication capable de répondre aux futures demandes de traitement des données et de l'information. Cette mission comprend le développement de nouvelles technologies, de nouveaux cadres, de nouvelles spécifications techniques et conceptions de référence, et notamment le développement du réseau All-Photonics qui englobe la photonique sur silicium, l'informatique de pointe et l'informatique distribuée sans fil.

https://iowngf.org/

