euNetworks conclut un partenariat exclusif sur le système CrossChannel Fibre en vue de fournir des services à très faible latence entre Londres et Madrid





euNetworks Group Limited ("euNetworks"), une société d'Europe occidentale d'infrastructure de bande passante, annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat exclusif avec Crosslake Fibre UK Limited ("Crosslake"), fournisseur international de réseaux et concepteur de réseaux de fibres optiques sous-marins et terrestres hors pair. Le partenariat porte sur le nouveau système CrossChannel Fibre de Crosslake et confère à euNetworks l'exclusivité de la fourniture de services à très faible latence entre le Royaume-Uni et Madrid sur ce système pour la communauté des services financiers. euNetworks a par ailleurs convenu d'une relation stratégique lui permettant de commercialiser des services de fibre noire par le biais du système.

CrossChannel Fibre consiste en un système de 550 km de fibre cablée reliant Slough, au Royaume-Uni, à Paris, en France. C'est le premier câble sous-marin à traverser la Manche jusqu'à la France réalisé au cours de ces 20 dernières années. Le système non répétitif à haute densité de fibres contient 96 paires de fibres, chacune assurant un débit de plus de 20 térabits par seconde. Le réseau de fibre optique entre Londres et Paris présente le temps de latence le plus faible. Son tracé est conçu pour optimiser l'espacement et l'atténuation/la perte entre les sites d'amplification, ne nécessitant que quatre sites, contre sept à neuf habituellement sur d'autres tracés. Cette réduction du nombre d'ILA, combinée à un refroidissement passif à l'air libre sur chaque site ILA, assure une consommation d'énergie par bit nettement moindre et garantit une infrastructure de réseau optimisée à faible empreinte carbone.

euNetworks concentre ses efforts sur la fourniture d'une connectivité de centre de données à large bande entre et au sein des villes européennes. L'entreprise détient, exploite et conçoit des infrastructures Internet critiques à base de gaines et de fibres optiques. La société assure depuis de nombreuses années des services de pointe à très faible latence, basés sur la fibre optique, à la communauté des traders à haute fréquence, au moyen de sa plateforme de réseau dédiée, euTrade. Cette nouvelle liaison Londres-Paris assure aux clients un temps de latence infime jusqu'à Madrid, combinée à des options supplémentaires et à une connectivité continue vers le reste de l'Europe.

"Nous nous réjouissons de collaborer avec Crosslake et de proposer en exclusivité au secteur financier notre solution euTrade à très faible latence sur CrossChannel Fibre", a déclaré Paula Cogan, présidente-directrice générale d'euNetworks. "CrossChannel est un nouveau système assurant une connectivité essentielle entre le Royaume-Uni et le continent."

"CrossChannel Fibre est le système dernier cri de la nouvelle génération conçu pour répondre aux besoins de connectivité grandissants entre Londres et Paris", a déclaré Mike Cunningham, président-directeur général de Crosslake. "Les câbles des liaisons actuelles offrent une capacité disponible limitée et sont vieillissants après plus de vingt ans de service. Notre système propose un nouvel itinéraire unique, qui s'approche de Paris par le nord-ouest, et se différencie donc des systèmes en place. C'est un facteur de différenciation important pour les segments desservis par CrossChannel - opérateurs de gros, de centres de données, fournisseurs de contenu, de cloud et de services réseau, hyperscalers, agences gouvernementales, médias et divertissements, et services financiers. euNetworks se focalise sur la fourniture de services à large bande passante à ces segments. La forte position et la performance des services d'euNetworks sur le marché exigeant de l'ultra-faible latence les distinguent, et nous nous réjouissons de notre collaboration".

"euNetworks construit et investit dans des réseaux de fibres optiques longue distance pour connecter les principaux centres de données à travers l'Europe", a déclaré M. Cogan. "Ces réseaux assurent les besoins futurs de nos clients en matière de connectivité et sont aujourd'hui d'une importance capitale pour les entreprises". "Nous avons livré notre première Super autoroute en 2019, reliant Dublin à Manchester, Londres et Lowestoft grâce à notre câble sous-marin Rockabill. En 2021, nous avons livré notre deuxième Super autoroute, intégrant Scylla, le premier câble sous-marin reliant le Royaume-Uni et les Pays-Bas depuis deux décennies. Nous construisons des Super autoroutes sur les liaisons longue distance que nous jugeons essentielles aux futurs besoins européens en matière de connectivité internationale. Nous utilisons des fibres à faible perte sur ces routes de façon à offrir une solution longue distance peu coûteuse par bit. Le nouveau système de Crosslake reliant Londres à Paris reflète notre stratégie de développement du réseau long-courrier, en proposant une infrastructure de haute capacité de nouvelle génération au tracé unique".

À propos d'euNetworks

euNetworks est une société d'infrastructures de bande passante critique qui possède et exploite 17 réseaux urbains fibrés, connectés à une dorsale interurbaine à haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d'Europe. La Société, qui connecte directement à ce jour plus de 500 centres de données, est un leader du marché de la connectivité. euNetworks, qui est également un des principaux fournisseurs de connectivité cloud, gère un portefeuille ciblé de services urbains et longue distance, notamment des services de fibre optique noire, de longueurs d'onde et d'Ethernet. Grossistes, acteurs financiers, créateurs de contenu, médias, opérateurs mobiles, centres de données et entreprises bénéficient du portefeuille unique d'actifs d'euNetworks basés sur la fibre et sur des canaux conçus pour répondre à leurs besoins en large bande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eunetworks.com.

À propos de Crosslake Fibre

Crosslake Fibre développe, détient et exploite des réseaux de télécommunications en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Son approche novatrice du développement de la fibre optique est axée sur la fourniture de connectivité physiquement diversifiée et à faible latence aux marchés de gros, aux entreprises et aux clients financiers, par le biais de réseaux de nouvelle génération.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

