Hellenic Bank choisit LTIMindtree comme partenaire stratégique d'approvisionnement dans son parcours de transformation

LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, annonce avoir été retenu comme partenaire stratégique d'approvisionnement par Hellenic Bank, une institution financière de premier plan à Chypre. Cette collaboration permettra à Hellenic Bank de répondre efficacement et rapidement à ses besoins en ressources.

Hellenic Bank est l'une des principales institutions financières chypriotes fournissant aux entreprises et aux particuliers un éventail complet de produits et services bancaires. Grâce à ce partenariat, LTIMindtree aidera à transformer le coeur de métier d'Hellenic Bank et à renforcer ses déploiements de données, d'analyses et d'excellence des processus.

« Cette collaboration est essentielle pour notre capacité à offrir une expérience client optimisée, rationaliser nos opérations et bâtir une banque durable tirant parti de la puissance des données et des technologies de prochaine génération. Ce partenariat avec LTIMindtree joue un rôle de catalyseur pour la concrétisation de notre plan de transformation en nous fournissant une capacité de ressources spécialisées dans un environnement hautement numérique. Nous souhaitons un partenariat fructueux et, à cette fin, nous sommes heureux de voir un engagement clair de la part de LTIMindtree et de la banque », déclare Oliver Gatzke, PDG, Hellenic Bank.

« Nous sommes ravis de nous associer à Hellenic Bank dans son parcours de transformation stratégique », déclare Srinivas Rao, VPE et Chief Business Officer, LTIMindtree. « En combinant notre expérience sectorielle approfondie et nos capacités avancées de données et d'analyse, nous nous réjouissons à la perspective d'accélérer le programme de transformation d'Hellenic Bank et de leur permettre d'atteindre leurs objectifs stratégiques de devenir une banque centrée sur le client et optimisée par la technologie », conclut-il.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie et s'efforce de promouvoir une différenciation concurrentielle, des expériences client et des résultats commerciaux de qualité supérieure dans un monde convergeant. Comptant sur le talent de près de 90 000 professionnels entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du groupe Larsen & Toubro, allie les capacités sectorielles reconnues des anciennes sociétés Larsen and Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de réaliser des transformations à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

