Le secteur du transport maritime peut économiser 50 milliards de dollars grâce à quatre facteurs d'efficacité opérationnelle





COPENHAGUE, Danemark, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle série de notes d'information du Forum maritime mondial identifie quatre actions que les industries maritimes et de transport peuvent entreprendre dès maintenant pour soutenir la transition du transport maritime vers un avenir durable, résilient et sans émissions.

« Nous devons assainir les chaînes d'approvisionnement du transport maritime et optimiser nos opérations. Pour ce faire, nous devons collaborer, normaliser et être transparents. Partageons les avantages du ralentissement et faisons ensemble la différence », déclare Eman Abdalla, directeur des opérations mondiales et de la chaîne d'approvisionnement chez Cargill Ocean Transportation, l'un des plus grands transporteurs de marchandises sèches et en vrac au monde.

Le secteur du transport maritime est confronté à des transformations majeures en raison des efforts qu'il déploie en vue d'une décarbonisation totale d'ici à 2050. Les actions à court terme qui améliorent l'efficacité opérationnelle des navires existants - permettant d'économiser du carburant, de l'argent et du temps en améliorant la vitesse et les performances des navires - peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction des émissions aujourd'hui, tout en préparant une transition à long terme plus facile à gérer, qui impliquera des carburants zéro émission plus coûteux et, à terme, un prix sur le carbone.

Les carburants et les technologies à zéro émission sont indispensables à la décarbonisation de l'industrie, mais ils ne sont pas encore disponibles à grande échelle sur le marché. La réduction des coûts de carburant par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des flottes sera une condition préalable à l'adoption de carburants zéro émission plus coûteux et constituera la base des corridors écologiques, des itinéraires entre les principaux centres portuaires où les solutions zéro émission sont soutenues et démontrées.

Selon une étude, l'optimisation des performances des navires et des flottes grâce à une meilleure efficacité opérationnelle peut réduire les coûts annuels de carburant de 50 milliards de dollars sur la base des prix d'aujourd'hui. Cela signifie que l'industrie peut économiser jusqu'à 20 % des coûts de carburant, voire davantage si elle associe des technologies à haut rendement énergétique. L'étude suggère également que l'optimisation de l'efficacité opérationnelle pourrait réduire les émissions annuelles de plus de 200 millions de tonnes de CO2. Libérer ce potentiel n'est pas chose aisée, mais il sera indispensable de tirer pleinement parti de l'efficacité opérationnelle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions à l'horizon 2030 et 2050, conformément à l'ambition de 1,5 °C de l'Accord de Paris.

Cette note d'information , fruit de plus d'un an de consultation de l'industrie, donne un aperçu des opportunités et des obstacles à court terme en matière d'efficacité opérationnelle et adopte une vision systémique pour explorer le rôle de ces mesures d'efficacité opérationnelle en tant que catalyseurs de la décarbonisation du transport maritime à plus long terme.

Quatre types de solutions sont identifiées dans la note d'inforamtion : une meilleure transparence et normalisation des données de performance ; la multiplication des projets pilotes et des meilleures pratiques ; des modifications contractuelles pour encourager les pratiques d'arrivée virtuelle en cas de retard au port de déchargement ; et des politiques et réglementations pour permettre de nouveaux modèles commerciaux. Chacun de ces catalyseurs sera exploré dans les prochaines notes d'information qui approfondiront les solutions et les catalyseurs identifiés.

L'Organisation maritime internationale (OMI) devrait adopter une stratégie révisée en matière d'émissions de gaz à effet de serre lors de la 80e session du MEPC en juillet - la réunion climatique la plus importante pour le transport maritime cette année. Bien que l'industrie ne sache pas si le résultat du MEPC 90 se traduira par l'adoption d'une stratégie à faible ou à forte ambition, le besoin d'efficacité opérationnelle à court terme sera d'une importance cruciale pour la transition dans l'un ou l'autre cas.

Randall Krantz, conseiller principal en matière de décarbonisation au Forum maritime mondial, a déclaré : « la performance opérationnelle des navires et des flottes entières présente une énorme opportunité pour l'industrie du transport maritime, mais il faudra des niveaux sans précédent de pensée de rupture pour passer du dialogue à l'action. »

Téléchargez la note d'information complète ici .

Le Forum maritime mondial est une organisation internationale à but non lucratif, dont le siège est à Copenhague, au Danemark, qui s'engage à façonner l'avenir du commerce maritime mondial afin d'accroître le développement économique durable à long terme et le bien-être humain.

