Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt du projet de loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace prévu le 29 mars* à l'Assemblée nationale, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'objectif sera de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias. Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par la sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Dominique Savoie, accompagnée du sous-ministre associé à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération, Daniel Paré, et du sous-ministre adjoint à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques, Dr Stéphane Bergeron, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

DATE : Le mercredi 29 mars 2023



HEURE : Séance d'information technique* : 11 h 30





* sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi





Conférence de presse : 13 h



LIEU : Québec **

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse et le breffage technique se dérouleront en présentiel seulement.

Un seul représentant par média sera admis à la conférence de presse.

Les représentants des médias devront présenter leur carte de presse.

Le point de presse sera diffusé sur la page Facebook du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Accréditation obligatoire

Pour participer au breffage technique et à la conférence de presse, les journalistes (caméraman et photographes inclus) doivent obligatoirement s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse [email protected].

Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de participation pourront assister au breffage technique et à la conférence de presse.

