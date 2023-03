SimCorp se joint à FlexTrade, ajoutant ainsi un nouveau partenaire à l'écosystème EMS





SimCorp, fournisseur indépendant en solutions de gestion de placements, en partenariat avec FlexTrade Systems, leader mondial en systèmes de gestion de l'exécution (EMS) multi-actifs de haute performance, vient d'étendre les fonctionnalités de son système de gestion des ordres (OMS) en y intégrant les fonctionnalités EMS multi-actifs du système FlexTRADER EMS de FlexTrade.

Cette collaboration vient répondre à la forte demande des équipes de trading pour une intégration parfaite de leurs solutions OMS et EMS ainsi que des flux opérationnels collaboratifs entre ces deux systèmes. L'intégration améliorera l'optimisation des activités de négoce ainsi que la conformité aux obligations de meilleure exécution.

Le partenariat prévoit également que FlexTrade rejoigne le programme Open Platform de SimCorp. Il offre aux clients un accès efficace à des solutions fintech innovantes sur toute la chaîne de valeur de l'investissement. Autre élément clé du nouvel accord, les deux entreprises travailleront ensemble pour assurer une connectivité améliorée et continue entre l'OMS de SimCorp, Order Manager, et l'EMS multi-actifs de FlexTrade, FlexTRADER, permettant ainsi de nombreux gains d'efficacité. Les clients communs bénéficieront notamment d'un processus d'intégration plus souple et d'un délai de mise sur le marché réduit lorsqu'ils choisiront de déployer l'EMS FlexTRADER avec SimCorp Dimension.

Par ailleurs, les clients de SimCorp et de FlexTrade profiteront de feuilles de route harmonisées, incluant la possibilité de demander de nouvelles fonctionnalités aux experts en la matière de FlexTrade. L'expérience utilisateur entre les solutions OMS et EMS sera réactive et cohérente pour les opérations sur plusieurs classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les devises, les options et les contrats à terme.

Zoe Sheehan, Directrice des investissements chez SimCorp, a déclaré : "L'accès aux liquidités est fondamental pour les traders, surtout dans le contexte actuel de volatilité des marchés. En renforçant notre interopérabilité native avec les fournisseurs EMS pour y inclure FlexTrade, c'est une collaboration de longue date que nous formalisons afin d'offrir une intégration testée et maintenue. Les clients de SimCorp bénéficient désormais d'un outil supplémentaire qui complète leur plateforme SimCorp. En laissant à nos clients la liberté de choisir le meilleur EMS pour leurs besoins, nous confirmons l'ouverture et la force de notre écosystème".

Andy Mahoney, Directeur Général, EMEA, FlexTrade Systems a ajouté : "Nous sommes ravis de consolider notre relation avec SimCorp et de rejoindre son initiative de plateforme ouverte. SimCorp et FlexTrade jouissent d'une solide expérience dans la mise en place de solutions innovantes destinées aux acheteurs. Nous nous réjouissons de cette collaboration qui permettra une interaction technologique transparente entre les solutions EMS et OMS, offrant ainsi à nos clients respectifs la possibilité d'optimiser leurs activités de trading."

Anders Kirkeby, Responsable de l'innovation ouverte chez SimCorp, a pour sa part déclaré : "Grâce à l'intégration des solutions de gestion de portefeuille et d'ordres de SimCorp à un ensemble restreint et soigneusement sélectionné de systèmes de gestion de l'exécution des transactions, nos clients disposent de capacités d'exécution des ordres et d'automatisation robustes et évolutives qui permettront aux traders d'assurer une exécution optimale, et ce même lors des journées de trading les plus chargées."

À propos de FlexTrade Systems :

FlexTrade Systems est un leader mondial des systèmes de gestion des ordres et de gestion de l'exécution multi-actifs haute performance pour les actions, les titres à revenu fixe, les opérations de change, les contrats à terme et les options. Pionnier dans le domaine, FlexTrade est reconnu internationalement pour avoir introduit FlexTRADER®, premier système de trading au monde pour la gestion de l'exécution ne favorisant aucun courtier, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser complètement leurs flux de travail d'exécution grâce à une capacité complète de recherche/d'accès aux liquidités tout en conservant la confidentialité de leurs stratégies de trading.

À propos de SimCorp

SimCorp propose des solutions intégrées de gestion d'investissement de premier plan. Notre plateforme et notre écosystème, avec des partenaires, des services et une connectivité tierce, sont les garants de l'efficacité et de la flexibilité indispensables au succès de 40 % des 100 plus grandes sociétés financières du monde. Nos 25 bureaux répartis dans le monde entier et nos 2 200 employés constituent une équipe véritablement mondiale et collaborative, reliant tous les continents et tous les secteurs d'activité de manière transparente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.simcorp.com

