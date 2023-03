Chorus Aviation annonce le lancement de Cygnet Aviation Academy





HALIFAX, NS, le 28 mars 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui le lancement de Cygnet Aviation Academy (« Cygnet »), une académie de pilotage unique en son genre au Canada qui offre une formation de vol d'avant-garde et un accès direct à des possibilités de carrière.

Cygnet, en collaboration avec CAE, offrira un programme tout-en-un au moyen d'avions, de dispositifs de formation de vol et de simulateurs de vol complets à la fine pointe de la technologie permettant aux élèves de suivre la formation intégrée menant à l'obtention de la licence de pilote de ligne (ou iATPL pour Integrated Airline Transport Pilot License) et d'acquérir une qualification de type propre à une société aérienne au cours d'un programme de 20 mois.

« Reconnaissant depuis longtemps la nécessité de soutenir la formation des futur(e)s pilotes, nous sommes ravis de travailler avec CAE, une formidable entreprise canadienne, afin de bâtir un centre de formation de premier plan au Canada, a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. De plus, je suis heureux d'annoncer la nomination de Lynne McMullen à titre de présidente de Cygnet. Lynne a consacré l'ensemble de sa carrière à l'élaboration et à la promotion des programmes de formation de vol. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur une personne aussi respectée et novatrice pour diriger Cygnet. »

Lynne McMullen compte plus de 25 années d'expérience dans des postes liés à la formation de vol. Elle a notamment été instructrice de vol et pilote examinatrice. Avant de se joindre à l'équipe de Chorus, elle a occupé des postes de leadership à responsabilité accrue au sein de l'école d'aviation du Collège Seneca, qui l'ont menée à celui de directrice - Développement stratégique. En tant que directrice, elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de programmes de formation et de recrutement avec l'Aviation royale canadienne et plusieurs sociétés aériennes du Canada. Elle est membre de plusieurs conseils d'administration du secteur du transport aérien, dont ceux de l'Association du transport aérien du Canada et de l'Aviation Accreditation Board International.

« Cygnet et CAE combineront technologie dernier cri et enseignement numérique d'avant-garde afin de former des candidats et des candidates qui pourront accéder directement à des postes de copilote au sein de sociétés aériennes canadiennes, a déclaré Mme McMullen. Nous sommes ravis de collaborer avec Transports Canada afin d'offrir une formation axée sur la compétence à l'appui de programmes de pointe pour la prochaine génération de professionnel(le)s de l'aviation. Avec le lancement de Cygnet, nous mettons en place un organisme consacré à la formation, de A à Z, de copilotes prêt(e)s à occuper un poste au sein d'une société aérienne, au moyen d'avions Diamond et de simulateurs d'entraînement au vol ultramodernes. »

Dans le cadre de la formation, qui est conçue pour les personnes ayant peu ou pas d'expérience de vol, les élèves passeront 18 mois à Cygnet, à Kingston, en Ontario, où ils (elles) auront accès à des méthodes de formation d'avant-garde, à de la formation de simulation de vol fondée sur des mises en situation et à du mentorat de pilotes de ligne. Après le programme iATPL, les élèves se rendront à une installation de formation de CAE pour effectuer leur qualification de type.

« La demande en matière de pilotes se situe à un niveau sans précédent et nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Cygnet afin de former davantage de pilotes et d'offrir une voie directe menant à une carrière de pilote professionnel(le), a déclaré Nick Leontidis, président du groupe CAE, Aviation civile. Dans le cadre du programme, les élèves suivront leur formation au moyen des simulateurs de vol complets et perfectionnés de CAE, et acquerront les aptitudes et la confiance nécessaires pour entamer une carrière à titre de copilotes. »

Le premier groupe d'élèves a déjà commencé sa formation, et il y aura des inscriptions régulières tout au long de 2023 et les années suivantes.

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale partout dans le monde. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

À propos de Cygnet Aviation Academy S.E.C.

Cygnet est un établissement de formation professionnelle au pilotage basé à Kingston, en Ontario. Propriété de Chorus Aviation Inc., Cygnet a comme mission d'offrir une formation de pilotage sûre et de pointe afin de préparer des candidats et des candidates à occuper un poste de copilote au sein de sociétés aériennes canadiennes. Cygnet s'associe à CAE pour donner une formation de vol ab initio au moyen d'un parc d'avions Diamond appuyée par une formation de simulation de vol évoluée. Grâce à sa collaboration avec CAE et des sociétés aériennes canadiennes, Cygnet bénéficie d'un accès direct aux meilleures pratiques de l'industrie et aux progrès technologiques afin de veiller à ce que les diplômé(e)s soient prêt(e)s à accéder à des postes directement. https://cygnetaviation.com/.

À propos de CAE

A CAE nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au coeur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

