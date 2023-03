Une étudiante du Collège Universel récompensée pour son engagement et son excellence





GATINEAU, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le Collège Universel a le plaisir d'annoncer que Sarah Jeanveaux, étudiante en sciences de la nature, a été sélectionnée pour recevoir l'une des bourses Loran 2023, une distinction des plus prestigieuses.

Parmi plus de 4800 finissants du secondaire et du cégep de tout le pays, Sarah s'est distinguée pour son excellence académique, son engagement communautaire et son esprit entrepreneurial.

Cette bourse, qui est la plus exhaustive offerte au Canada pour un programme d'études de premier cycle, offre à Sarah une opportunité unique de se dépasser continuellement. Elle recevra une somme renouvelable annuellement, qui inclut une indemnité de subsistance et une exemption correspondante aux droits de scolarité dans l'une des 25 universités partenaires de la Fondation, et ce, pendant une période de quatre ans. En plus de cela, elle aura accès à un financement dans le cadre du programme d'été, un mentorat individuel et la possibilité de rentrer en contact avec d'autres jeunes boursiers.

En tant que présidente de l'association générale étudiante du Collège Universel, Sarah joue un rôle clé dans le développement de la vie étudiante, en apportant des idées innovantes et en rassemblant les étudiantes pour créer une communauté dynamique.

Engagée envers la communauté, Sarah a également siégé au comité organisateur du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer de sa ville et intervient aujourd'hui, en tant que bénévole auprès de patients en fin de vie dans une maison de soins palliatifs, témoignant ainsi de son empathie, de sa compassion et de sa volonté d'aider les autres.

Nous sommes convaincus que cette reconnaissance méritée permettra à Sarah d'exceller dans ses études, de réaliser de beaux projets et de contribuer positivement à la société.

À propos du Collège Universel - Campus Gatineau

Le Collège Universel - Campus Gatineau est le seul établissement collégial privé en Outaouais. Il est subventionnée par le Ministère de l'enseignement supérieur et offre une gamme étendue de programmes de DEC préuniversitaires et techniques ainsi que des Attestations d'études collégiales. Tous les programmes du Collège sont offerts en français et en anglais. Pour information : collegeuniversel.ca

