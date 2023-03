DESelect lance une plateforme pour lutter contre la pression commerciale





AUSTIN, Texas, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dans un contexte macroéconomique où les équipes marketing doivent de plus en plus surveiller leurs dépenses, DESelect, le principal partenaire Salesforce Marketing Cloud, a annoncé le lancement de sa plateforme Engage, conçue pour maximiser l'impact de chaque communication envoyée à chaque contact individuel et gérer la pression commerciale.

DESelect Engage donne aux spécialistes du marketing les outils nécessaires pour contrôler la saturation grâce à une hiérarchisation des messages basée sur des règles et des informations en temps réel sur la façon dont les abonnés reçoivent des communications en fonction de la campagne et du type de contact. Les informations transmises indiquent également le lieu et le moment où ces communications sont reçues. Ces informations renseignent les spécialistes du marketing sur les personnes à risque de sursaturation, ainsi que sur les occasions de faire appel à des contacts non saturés.

Avec le contrôle de la saturation de l'audience, les campagnes d'e-mails atteignent et convertissent plus efficacement les clients potentiels, plutôt que de conduire les contacts à se désabonner et marquer le contenu comme spam. Les campagnes autogérées aident également les organisations à respecter les principaux règlements gouvernementaux comme le RGPD et le CAN-SPAM Act. Ces expériences client améliorées entraînent une augmentation du rendement du capital investi dans les efforts de communication marketing.

« L'objectif de DESelect a toujours été de donner aux équipes marketing les outils leur permettant d'optimiser la personnalisation », a déclaré Jonathan van Driessen, directeur technique et cofondateur de DESelect. « La plateforme Engage permet aux organisations de lutter contre les désabonnements coûteux et les plaintes de spam, tout en augmentant les revenus ».

« Alors que les organisations sont aux prises avec l'incertitude économique, Engage incite chaque client potentiel à passer à l'action avec seulement les campagnes les plus pertinentes, en maximisant l'impact de chaque dollar, euro ou livre dépensé sur la sensibilisation ».

Pour donner aux spécialistes du marketing le contrôle ultime sur la priorisation des campagnes, la plateforme Engage propose deux modes de triage. Certains utilisateurs peuvent arriver à saturation en fonction de règles personnalisées pour les types de contact et de campagne, permettant aux équipes de tester différentes combinaisons pour des expériences vraiment personnalisées.

« Nous avons conçu la plateforme Engage pour aider les spécialistes du marketing modernes à naviguer dans leurs stratégies omnicanal complexes de manière à offrir aux abonnés une expérience client exceptionnelle plutôt que de les ennuyer », a déclaré Anthony Lamot, PDG et cofondateur de DESelect. « La plateforme Engage s'assure que les bonnes personnes voient les bons messages, le bon nombre de fois ».

Découvrez comment DESelect Engage peut vous aider à prioriser vos campagnes omnicanal et à lutter contre la pression commerciale.

À propos de DESelect

DESelect est un partenaire officiel de Salesforce Marketing Cloud, qui propose les principales plateformes marketing sur Salesforce AppExchange. Les leaders du classement Fortune 500 et les PME tirent parti des solutions drag and drop de DESelect pour aider les équipes de marketing à gérer la pression commerciale, à segmenter les audiences et à lancer des campagnes hautement personnalisées sans codage ni assistance technique. Fondée en 2019, DESelect a des bureaux à Anvers, en Belgique, et à Austin, au Texas.

