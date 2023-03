Ouverture du Forum des jeunes leaders d'Asie à Nansha, Guangzhou





Guangzhou, l'une des villes chinoises les plus développées, en train de construit une plateforme de communication et de coopération pour la jeunesse asiatique.

Le Forum des jeunes leaders d'Asie s'est ouvert le 25 mars. Près de 400 invités et représentants de la jeunesse des pays asiatiques se sont réunis à Nansha pour discuter de la manière d'améliorer la coopération entre les jeunes, de renforcer les valeurs communes et de promouvoir la paix et le développement en Asie.

Pendant ce forum de trois jours, les invités et les représentants de la jeunesse asiatique ont discuté de sujets tels que le développement de haute qualité, les soins de santé, les tendances mondiales, la finance et l'investissement, la coopération et le développement dans la zone de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et les dialogues entre les jeunes leaders de Chine et des Émirats arabes unis. L'objectif est de promouvoir les liens interpersonnels dans les pays situés de la Ceinture et de la Route, et la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité en tirant parti du pouvoir des jeunes dans la gouvernance mondiale, l'échange et l'apprentissage mutuel.

Afin de motiver les jeunes à contribuer davantage à la gouvernance mondiale, les dirigeants politiques de plusieurs pays ont exprimé leurs attentes à l'égard des jeunes lors du forum en ligne ou sur place.

L'ancien Premier ministre japonais Yukio Hatoyama a déclaré par vidéo : "La puissance et le courage de la jeunesse asiatique sont nécessaires pour résoudre les problèmes communs auxquels l'humanité est confrontée." Lee Jae-jung, vice-président de la commission des affaires étrangères et de l'unification de l'Assemblée nationale de la République de Corée, a déclaré : "La jeunesse jouera un rôle plus important en Asie".

Les représentants de la jeunesse estiment que tous les pays asiatiques ont un énorme potentiel de coopération dans des domaines tels que la science et la technologie, la culture, les soins de santé, la finance et l'investissement, ainsi que d'autres domaines clés. En tant que plateforme de communication et de coopération, le Forum des jeunes leaders d'Asie est largement reconnu pour les opportunités qu'il a créées pour les jeunes.

Le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré dans une vidéo : "Je remercie les Chinois d'avoir donné aux jeunes l'occasion de s'engager... car une conférence n'est qu'un catalyseur pour élargir nos horizons". Les participants ont déclaré que le forum avait joué un rôle positif dans la promotion de la coopération et l'esquisse d'un avenir radieux pour l'Asie.

La plantation de la "Forêt de l'amitié de la jeunesse asiatique" a organisé après la conclusion du forum, afin de renforcer l'amitié entre les jeunes asiatiques.

