Le gouvernement du Québec octroie 1,5 M$ à 67 organismes de formation en art





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que 67 organismes bénéficieront d'une aide financière issue du Fonds d'aide régional destiné aux organismes de formation en art.

Il s'agit de 39 organismes à but non lucratif, de 21 organismes à but lucratif ainsi que de 7 entreprises individuelles de toutes les régions du Québec qui profiteront de cette aide financière.

Le Fonds d'aide régional destiné aux organismes de formation en art est consacré à des organismes qui ne sont pas soutenus au fonctionnement par le Ministère et qui assurent de la formation dans les domaines de la danse, du chant, de la musique, des arts du cirque, de l'art dramatique, du cinéma, de l'audiovisuel, de la création littéraire, de la création musicale, de l'humour et des métiers d'art. Les 67 organismes bénéficieront chacun d'une aide maximale de 25 000 $ pour des projets dont les dépenses devront notamment servir à l'attraction et à la rétention de personnel, ainsi qu'au développement de la clientèle.

Citation

«?La pandémie a eu des répercussions sur la formation de la relève en art, comme sur tout le milieu culturel. Pour notre gouvernement, il est essentiel de continuer d'appuyer les organismes de formation artistique en leur donnant des moyens financiers pour qu'ils puissent reprendre leur élan de manière durable. Le soutien accordé grâce au Fonds d'aide régional destiné aux organismes de formation en art profitera non seulement à la formation des jeunes, mais aussi à la vitalité culturelle des régions dans lesquelles ces organismes sont implantés. Je félicite ces derniers pour leurs projets stimulants et leur engagement à former une relève compétente et créative.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Fonds d'aide régional destiné aux organismes de formation en art découle du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel, annoncé le 10 avril 2022.

Il s'inscrit plus précisément dans le premier volet de ce Plan, qui vise à stabiliser le milieu culturel québécois en offrant un filet de sécurité aux organismes fragilisés par la pandémie et en soutenant, entre autres, une nouvelle clientèle non visée historiquement par les programmes d'aide gouvernementale.

Lien connexe

Fonds d'aide régional destiné aux organismes de formation en art

