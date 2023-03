Solutions Will et Salesforce s'associent pour structurer, automatiser et accélérer les actions canadiennes en faveur du climat





Solutions Will choisit la plateforme de nouvelle génération Salesforce Net Zero Cloud pour ses Communautés Durables.

BELOEIL, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Solutions Will (Will) et Salesforce ont conclu un accord pour que Net Zero Cloud, la plateforme de développement durable de Salesforce, alimente les Communautés Durables (CD) de Will.

Will a regroupé et quantifié les réductions de GES de centaines de bâtiments dans le cadre de sa première CD au Québec et les a converties en crédits carbone représentant plus de 6,4 millions de tonnes de CO2eq (eq = équivalent). L'entreprise vise à améliorer sa performance et sa productivité pour recruter des centaines de milliers de bâtiments dans ses Communautés Durables déployées sur plusieurs continents et traiter les milliards de transactions nécessaires pour comptabiliser et monétiser plus de 100 millions de tonnes de CO2eq dans les années à venir. Cette initiative devrait avoir un impact de plusieurs milliards de dollars sur l'économie canadienne.

Net Zero Cloud est une solution très performante, capable d'accélérer la comptabilisation de l'empreinte carbone et des crédits carbone pour des milliers de nos membres. Salesforce innove constamment dans ce domaine, et sa dernière solution, Net Zero Marketplace, en est un parfait exemple.

« Pour atteindre nos nouveaux objectifs, Will accélère son programme de transformation numérique. Notre plateforme de traçabilité améliorée doit pouvoir traiter des milliards de transactions. L'automatisation des processus et les capacités d'intelligence telles que le moteur d'IA Einstein de Salesforce sont indispensables », a déclaré François Beaubien, directeur technique de Solutions Will.

« Il est nécessaire d'être innovant dans les processus de qualification, de quantification et de vérification des émissions de gaz à effet de serre pour nos membres. Avec l'ajout du transport à notre modèle commercial, nous devons être capables de nous adapter et d'innover rapidement. L'engagement de Salesforce en matière de développement durable et sa vision en tant qu'entreprise en font un partenaire technologique et un partenaire de confiance », a déclaré Martin Clermont, président de Solutions Will.

Solutions Will met en oeuvre Net Zero Cloud pour alimenter ses solutions carbones, en tirant parti de l'architecture basée sur le cloud, du traitement, de l'API et des capacités d'IA de la plateforme. L'accord comprend plusieurs applications et composants, notamment Sales Cloud, Pardot Marketing Cloud et CRM Analytics. Solutions Will cherchera également à bénéficier de l'expertise et du vaste réseau de Salesforce pour atteindre ses objectifs.

« La vision de Salesforce est d'utiliser toute la puissance de Salesforce pour accélérer le parcours mondial vers le net zéro. La durabilité est une valeur fondamentale et nous sommes fiers de nous associer à Solutions Will pour aider à réduire de manière significative les émissions de carbone au Canada », a déclaré Margaret Stuart, directrice nationale de Salesforce Canada.

En d'autres termes, l'entreprise augmentera ainsi son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et améliorera la qualité de ses services en réduisant la charge de travail consacrée aux tâches à faible valeur ajoutée et à la gestion des transactions.

Solutions Will Inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp, dont le siège social est situé à Beloeil, au Québec. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) par l'entremise de ses Communautés Durables. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle s'articule autour de deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits carbone en mettant en commun des projets locaux de réduction de GES réalisés par des PME, des municipalités et des OBNL, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires suite à la vente de crédits carbone par WILL. Le nom de l'entreprise reflète sa volonté de promouvoir des initiatives climatiques volontaires, au-delà des pratiques habituelles et des réglementations gouvernementales. WILL reverse 10 % de son bénéfice net à des projets communautaires soutenant le développement durable.

CD est un projet unique visant à démocratiser l'accès au marché volontaire du carbone. La méthodologie associée VM0018 est la première méthodologie de projet d'agglomération au monde validée et certifiée par VERRA (2012). CD regroupe les réductions de GES en un guichet unique pour ses membres, principalement des PME, des municipalités et des OBNL. Le modèle d'affaires de l'agglomération communautaire (cluster), qui comprend des centaines de micro-projets de réduction de GES, se veut un catalyseur de l'action climatique locale pour accélérer la décarbonisation multisectorielle.

En appliquant les bonnes pratiques de qualification et de quantification des réductions de GES que sont le comptage unique, la permanence, l'estimation conservatrice, l'additionnalité et la non-association avec des dommages sociaux et environnementaux, les CD sont par nature faites pour générer des crédits carbones de haute qualité. En juillet 2020, CD obtenait le label Solar Impulse, récompensant les solutions efficaces et réalistes pour protéger l'environnement et la société.

