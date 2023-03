Comunicación Iberoamericana: C'est la belle saison des cerisiers en fleurs au Japon





De nombreux sites d'observation des cerisiers en fleurs sont uniques à la préfecture de Mie, comme Mitake no Sakura dans la ville de Tsu, sélectionné comme l'un des 100 meilleurs sites, et le château d'Iga-Ueno, où vous pouvez admirer les cerisiers en fleurs en même temps que le château ! Visitons quelques-uns des magnifiques sites de la préfecture de Mie qui ne sont pas encore très connus.

Les cerisiers en fleurs de Mitaki

Une rangée de vieux cerisiers désignés comme site pittoresque national.

Une allée de 1,5 km de long composée de plus de 500 cerisiers de montagne, dont beaucoup sont vieux et chargés d'histoire, longe l'approche de l'autoroute Isehon vers le temple Shinpukuin, un ancien temple connu sous le nom de "Mitake no Zao-do". Situés dans une zone de village de montagne au coeur des montagnes de la ville de Tsu, les cerisiers de Mitaki sont un lieu de photographie populaire avec leur paysage nostalgique de rizières en terrasse et de toits rustiques, et sont reconnus comme un lieu de beauté panoramique national et l'un des "100 meilleurs endroits pour la floraison des cerisiers". Les cerisiers en fleurs sont à leur apogée environ 10 jours plus tard que le cerisier yoshino, le cerisier commun, et les rangées de cerisiers varient en hauteur, de sorte que les visiteurs peuvent admirer les fleurs pendant une longue période, du début de la saison de floraison jusqu'à ce que les cerisiers commencent à se faner.

Adresse : Mitake, Misugi-cho, ville de Tsu, préfecture de Mie.

Parc Tsukairaku

Les cerisiers en fleurs s'épanouissent dans un parc qui utilise les collines et les vallées naturelles.

Le parc est un magnifique jardin japonais avec des fleurs, des arbres, des rochers et des pierres, qui utilise le flanc naturel de la colline. Chaque année, des lanternes et des lanternes en papier sont allumées pendant la saison, et les stands de thé et les vendeurs ambulants attirent des foules de visiteurs.

Adresse : 147-1 Komeicho, ville de Tsu, préfecture de Mie.

