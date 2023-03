Deux chefs étrangers ont obtenu la certification d'or à l'École de cuisine japonaise traditionnelle de Yanagihara dans le cadre du programme « Certification des compétences culinaires pour la cuisine japonaise dans les pays étrangers »





Sur la base des « Lignes directrices pour la certification des compétences culinaires pour la cuisine japonaise dans les pays étrangers», qui ont été établies par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) le 1er avril 2016, un examen de certification d'or a été organisé dans un organisme d'accréditation de l'École de cuisine japonaise traditionnelle de Yanagihara (dirigée par M. Naoyuki Yanagihara, le Kinsaryu Soke). Il s'agissait du premier examen de certification d'or organisé à l'école et deux chefs étrangers ont passé ce test difficile. À son issue, ils ont tous deux obtenu la certification d'or.

En septembre 2022, il y avait dans le monde 20 titulaires du certificat d'or, qui définit les exigences les plus strictes et les niveaux de compétences les plus élevés parmi les trois types de certification. Les deux lauréats de la certification d'or ont plus de deux ans d'expérience professionnelle dans un restaurant japonais au Japon et nourrissent de grandes aspirations pour la cuisine japonaise, comme le prouve par exemple leur participation au programme de développement des ressources humaines de la cuisine et de la culture alimentaires japonaises (mis en oeuvre par le Comité de développement des ressources humaines de la cuisine et de la culture alimentaires japonaises en tant que projet subventionné par le MAFF). À l'avenir, ils devraient jouer un rôle actif à l'échelle mondiale.

https://tow.co.jp/certification/

Date : Lundi 13 février 2023 12h00-15h00 Lieu : École de cuisine japonaise traditionnelle de Yanagihara

(1-7-4 Akasaka, Minato-ku, Tokyo) Juges : M. Naoyuki Yanagihara (Kinsaryu Soke, président de l'École de cuisine

japonaise traditionnelle de Yanagihara, ambassadeur de la cuisine japonaise) ;

M. Akio Saito (Chef exécutif de Shichi Jyuni Kou, ambassadeur de la cuisine japonaise) Contenu de l'examen : Cuisine de Shokado Bento et Suimono Les informations sur les ingrédients à utiliser dans l'examen sont présentées aux candidats un mois avant la date de l'examen. Les candidats remettent au secrétariat la liste des repas à servir dans une boîte Shokado Bento une semaine avant la date de l'examen.

Le jour de l'examen, les candidats préparent deux portions de Shokado Bento et Suimono en trois heures.

La portée de l'examen inclut la composition des repas servis, la réalisation des pratiques culinaires et la dégustation du produit fini.

À propos du programme de certification des compétences culinaires pour la cuisine japonaise dans les pays étrangers

Dans le but de diffuser des informations dans les pays étrangers de manière appropriée et efficace sur l'attractivité de la cuisine, la culture alimentaire et les produits agricoles, forestiers, la pêche et autres produits alimentaires du Japon, le programme est géré par des organisations privées et d'autres entités pour attribuer, sur la base des directives du MAFF, le certificat de bronze, d'argent et d'or aux chefs de cuisine japonaise de nationalité étrangère qui ont atteint un certain niveau de connaissances et de compétences dans l'art culinaire japonais.

Certification des compétences culinaires pour la cuisine japonaise dans les pays étrangers (site Web du MAFF) :

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/tyori.html

Biographies des titulaires de la certification (or/argent) (site Web du MAFF « Taste of Japan ») :

https://tasteofjapan.maff.go.jp/jp/supporter/certification/

