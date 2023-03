Intact Corporation financière et RSA annoncent leur retrait du marché de l'assurance automobile des particuliers au Royaume-Uni





Entente avec Atlanta Group visant les renouvellements de contrats d'assurance automobile directs de MORE THAN

Les activités d'assurance des particuliers au Royaume-Uni gardent le cap sur la performance des marchés de l'assurance habitation et de l'assurance pour animaux de compagnie

Mesures continues de renouvellement de la technologie et de simplification afin d'améliorer l'efficacité à l'échelle de la plateforme

Accélération de l'atteinte d'un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % pour les activités britanniques et internationales

TORONTO, le 28 mars 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) (Intact, ICF ou la Société), et sa filiale RSA, a annoncé aujourd'hui des initiatives visant à améliorer la solidité et la pérennité des activités britanniques et internationales.

Le marché de l'assurance automobile des particuliers au Royaume-Uni demeure extrêmement concurrentiel et nécessite un grand volume pour générer une surperformance significative. Après un examen approfondi, RSA se retire du marché de l'assurance automobile des particuliers au Royaume-Uni, ce qui représente des primes annuelles d'environ 120 millions de livres sterling pour la société. Ce retrait comprend une entente visant à présenter les clients des services d'assurance automobile directs de MORE THAN à Swinton Insurance, une marque d'Atlanta Insurance Intermediaries Limited (Swinton) et faisant partie de Ardonagh Retail, au moment du renouvellement de leurs polices.

RSA est reconnue comme un fournisseur de premier plan de produits d'assurance habitation et d'assurance pour animaux de compagnie aux particuliers et jouit de solides positions dans ces marchés. Nous continuerons d'optimiser notre position dans les marchés de l'assurance habitation et de l'assurance pour animaux de compagnie en améliorant la segmentation, en nous concentrant sur la croissance des activités directes et en gérant des partenariats pour créer de la valeur. Nous avons également l'intention d'améliorer les coûts en tirant parti d'investissements en cours dans la technologie et en simplifiant davantage les activités. Grâce à ces mesures, et au retrait du marché de l'assurance automobile des particuliers au Royaume-Uni, nous prévoyons réaliser une croissance modérée du chiffre d'affaires alors que nous accélérons l'atteinte d'un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % pour les activités britanniques et internationales.

« Lorsque nous avons réalisé l'acquisition de RSA, il était clair que nous prendrions les mesures nécessaires pour générer une surperformance durable des activités britanniques et internationales, a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. L'annonce d'aujourd'hui représente une nouvelle étape dans l'exécution de notre plan stratégique visant à optimiser notre présence dans les secteurs de l'assurance habitation et de l'assurance pour animaux de compagnie des particuliers, ainsi que dans nos secteurs d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée. »

« Notre objectif principal est maintenant d'assurer une transition ordonnée qui soutient nos collègues et nos clients, a déclaré Ken Norgrove, chef de la direction des activités britanniques et internationales de RSA. Des personnes incroyablement talentueuses travaillent au sein de cette entreprise, et nous nous engageons à les traiter avec équité et respect. »

Impact financier

Les résultats du portefeuille d'assurance automobile des particuliers au Royaume-Uni seront présentés dans les unités d'exploitation abandonnées à compter du premier trimestre de 2023.

Pour 2023, nous nous attendons à ce que le ratio combiné des activités britanniques et internationales poursuivies se situe autour de 95 %.

Des coûts de restructuration d'environ 35 millions de livres sterling sont prévus au premier trimestre de 2023, lesquels sont principalement liés à une radiation ponctuelle d'immobilisations incorporelles.

Le produit tiré de l'entente avec Swinton sera reçu progressivement à mesure que les polices seront renouvelées et ne devrait pas être significatif.

Nous prévoyons libérer environ 60 millions de livres sterling de capitaux détenus aux fins de protection contre le risque lié à l'assurance automobile à mesure que le portefeuille sera liquidé.

Toutes les mesures clés liées à l'acquisition de RSA demeurent essentiellement inchangées, y compris un taux de rendement interne (TRI) supérieur à 20 % et une hausse du RONPA1 d'environ 20 %.

1 Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR, qui n'a pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui peut ne pas être comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. Pour obtenir des renseignements historiques sur ces mesures, veuillez vous reporter à la section 36 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui est disponible sur notre site Web au www.intactfc.com ou sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, nous offrons des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, notamment, les énoncés relatifs aux avantages prévus et aux autres répercussions de l'opération, aux sources de financement de l'apport initial et à l'incidence prévue sur le RCPO, la VCPA, le RONPA, le ratio de la dette sur le capital total, le TRI et les synergies annualisées avant impôts. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception à l'égard des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Dans le cas des sinistres et des pertes estimés, en raison de la nature provisoire des renseignements disponibles au moment de l'établissement de ces estimations, les estimations futures et les montants réels et la catégorisation des sinistres et des pertes associés aux événements décrits ci-dessus pourraient différer sensiblement des estimations actuelles.

Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés sous réserve des mises en garde qui précèdent et des mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » de notre rapport de gestion de 2022 (sections 30 à 34), aux notes 10 et 13 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et dans notre notice annuelle datée du 7 février 2023, qui peuvent tous être consultés sur notre site Web au www.intactfc.com ou sur SEDAR au www.sedar.com. L'opération décrite aux présentes est également assujettie à certains risques, notamment le risque que les avantages de l'opération ne se concrétisent pas comme prévu, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le rendement financier d'Intact. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

