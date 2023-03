Fujirebio élargit sa gamme de tests dans le domaine des maladies neurodégénératives avec le lancement des tests sanguins entièrement automatisés Lumipulse® G NfL CSF et Lumipulse® G NfL





H.U. Group Holdings Inc. et sa filiale en propriété exclusive Fujirebio ont annoncé aujourd'hui la disponibilité des analyses sanguines Lumipulse G NfL CSF et Lumipulse G NfL pour les systèmes d'immunoanalyses entièrement automatisés LUMIPULSE® G à accès aléatoire. Ces tests de titrage immunitaire par enzyme chimioluminescente (CLEIA) permettent d'effectuer une mesure quantitative des neurofilaments à chaîne légère (NfL) dans le liquide céphalorachidien humain et dans le plasma/sérum, respectivement, en seulement 35 minutes. Les deux tests sont destinés à la recherche uniquement.

« En 2022, nous avons lancé trois analyses de sang entièrement automatisées pour la détection de la pTau181, de la ?-amyloïde 1-42 et de la ?-amyloïde 1-40 , et nous sommes fiers d'élargir une nouvelle fois notre portefeuille pour les maladies neurodégénératives avec le très attendu biomarqueur NfL », a déclaré Christiaan De Wilde, PDG de Fujirebio Europe et responsable mondial de la branche Neurologie. « L'éventail de tests proposé aujourd'hui par les autres leaders du secteur reste limité et nous travaillons diligemment à la création, le plus rapidement possible, d'une solide gamme de tests pour l'ensemble du domaine des maladies neurodégénératives. »

Les nouveaux tests de biomarqueurs permettront aux chercheurs et aux professionnels de la recherche clinique dans le monde entier de poursuivre l'étude de l'utilité clinique des NfL dans le cadre de diverses affections pathologiques comme la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la démence frontotemporale, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, ainsi que de situations aiguës comme les traumatismes crâniens. Le NfL est considéré comme un biomarqueur prometteur pour l'activité, la progression et le pronostic des maladies, mais aussi pour contrôler l'efficacité de thérapies.1-4

Les professionnels de laboratoire peuvent sélectionner leur matrice d'échantillon préférée et mesurer les NfL sur la plateforme entièrement automatisée LUMIPULSE G à accès aléatoire. Cette gamme standardisée de systèmes d'immunoessais est largement disponible et utilisée dans les laboratoires de routine actifs dans le domaine des maladies neurologiques avec son éventail de tests actuel. La plateforme LUMIPULSE G satisfait aux exigences nécessaires en matière de débit, de qualité et de réglementation pour justifier l'utilisation de routine future possible des NfL en plus du portefeuille actuel.

Fujirebio, qui faite partie de H.U. Group Holdings Inc., est un leader mondial dans le domaine des diagnostics in vitro (DIV) de haute qualité. La société cumule plus de 50 années d'expérience dans la conception, le développement, la production et la commercialisation à l'échelle mondiale de produits de DIV robustes.

Fujirebio a été la première société à développer et commercialiser des biomarqueurs CSF sous la marque Innogenetics, il y a plus de 25 ans. Fujirebio reste la seule société à avoir une gamme aussi complète de tests manuels et entièrement automatisés pour la maladie d'Alzheimer. Elle noue systématiquement des partenariats avec des organisations et des experts cliniques du monde entier pour développer de nouvelles voies pour des outils de diagnostic plus précoce, plus facile et plus complet des maladies neurodégénératives.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.fujirebio.com/neuro.

