Fonds régions et ruralité - Plus de 1 M$ pour la mise en valeur des paysages dans la MRC de Memphrémagog





MAGOG, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 152 228 $ avec la MRC de Memphrémagog pour valoriser et rendre accessibles les paysages et les vues emblématiques du territoire.

Pour ce faire, la MRC appuiera des projets mettant en valeur son paysage, notamment à des fins touristiques et promotionnelles. Elle souhaite également mobiliser les acteurs concernés à l'échelle locale. Ainsi, le soutien aux comités de paysages locaux, l'installation de signalisations adéquates, la cartographie des sentiers pédestres et certains projets pilotes, comme la création d'une halte panoramique, figurent parmi les actions prévues.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 960 190 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Memphrémagog totalise, quant à elle, 192 038 $.

« Grâce à cette entente, la consolidation et la préservation à long terme des points de vue à couper le souffle de la MRC seront assurées. Elle contribuera également à ce que les milieux culturel et artistique s'approprient ces lieux magnifiques. De plus, les municipalités pourront s'engager dans les démarches tenant compte des éléments identitaires pour leur population. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! En favorisant l'accès aux paysages pour les citoyennes, les citoyens et les touristes, la somme investie aura assurément des retombées socioéconomiques appréciables pour la MRC et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'histoire, les paysages, le patrimoine et la culture constituent la richesse et l'identité de la région de Memphrémagog. Ils participent à créer un milieu de vie de premier choix tout en s'intégrant harmonieusement dans toutes les sphères du développement régional. L'entente avec le MAMH nous permet de consolider nos actions de mise en valeur de nos paysages, en plus de porter le sentiment de fierté au-delà du territoire. »

Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

