Mandat du CSBE sur les soins et services de soutien à domicile - Bien vieillir chez soi : comprendre l'écosystème





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) publie aujourd'hui le premier d'une série de quatre tomes dans lequel il trace un portrait de l'état actuel des soins et services de soutien à domicile.

Ce rapport s'inscrit dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le gouvernement du Québec d'évaluer la performance des programmes gouvernementaux ayant pour objectif le soutien à domicile. La commissaire examine à cet effet tant les programmes de soutien financier que ceux visant à offrir des services directs à la population.

Dans ce rapport, le CSBE constate :

L'absence de plan de mise en oeuvre intégré des différentes dimensions de la politique gouvernementale de 2003 «?Chez soi : le premier choix?» qui demeure l'assise du modèle québécois de soutien à domicile. Notamment, la législation n'a pas évolué en fonction de l'atteinte des objectifs. Il n'y a pas eu d'évaluation des couts afférents et de planification des sources de financement pas plus que de débat public quant à la couverture des services qui sont offerts.

Par sa politique sur les services de SAD et par l'accroissement de son financement, le ministère de la Santé et des Services sociaux montre sa volonté d'améliorer la capacité de la population à vieillir à domicile, mais il ne met pas encore en place tous les mécanismes qui lui permettront d'orienter et de soutenir les activités des établissements et des partenaires en ce sens.

Citation :

«?Ce qui me marque le plus dans nos travaux jusqu'à maintenant, c'est la créativité de la population ainsi que la quantité d'initiatives qui visent à améliorer le sort de nos ainés pour les maintenir à domicile. La volonté des acteurs du milieu pour rendre les ainés plus autonomes est impressionnante. Malgré tout, la réponse aux besoins en soins et services de soutien à domicile demeure limitée. Comme j'insistais dans mon précédent rapport Le devoir de faire autrement, il faut adapter notre environnement institutionnel pour mieux répondre à l'évolution des besoins des Québécois et à leur souhait de vieillir à la maison.?»

Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants :

Ce rapport marque le coup d'envoi d'une série de quatre tomes. Le deuxième tome présentera une analyse chiffrée de la performance des services de soutien à domicile alors que le troisième résumera l'évaluation d'ensemble du CSBE. Le quatrième tome présentera les recommandations de la commissaire et sera déposé au gouvernement en décembre 2023.

Ce premier rapport montre que les établissements se concentrent sur les volumes de services parfois au détriment de leur pertinence, ce que les mécanismes de financement encouragent.

D'autres enjeux apparaissent ainsi :

Le manque d'intégration de soins complique la navigation dans le système?;



Les médecins sont généralement peu impliqués en SAD?;



Les services sont développés en silos et sans coordination d'ensemble?;



Les différents modes de paiement créent des distorsions et des iniquités?;



La réglementation qui encadre les enveloppes financières et l'approvisionnement est restrictive et freine l'innovation?;



Les réseaux public, privé et communautaire sont en concurrence pour attirer une main-d'oeuvre de plus en plus rare?;



Le contrôle de qualité est difficile et les données sont insuffisantes pour prendre des décisions éclairées?;



Les services communautaires comblent des lacunes du système public, mais en raison du manque de planification, leur offre de services n'est pas suffisamment considérée et les ressources qui leur sont allouées sont précaires.

Pour consulter le rapport :

https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2023/Rapportpreliminaire_SAD/CSBE-Rapport_Preliminaire_SoutienDomicile.pdf

Pour consulter un résumé du rapport :

https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2023/Rapportpreliminaire_SAD/CSBE-Sommaire_Executif_SAD.pdf

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Le Commissaire à la santé et au bien-être sur les réseaux sociaux :

Twitter Facebook LinkedIn

SOURCE Commissaire à la santé et au bien-être

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :