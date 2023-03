Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière du gouvernement du Québec à Port-Cartier





PORT-CARTIER, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant une aide financière en matière d'infrastructures d'eau à Port-Cartier. À cette occasion, elles seront accompagnées du maire de Port-Cartier, M. Alain Thibault. Une prise d'images suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 31 mars. Il est à noter qu'il n'y aura pas de matériel de sonorisation dans la salle. Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 31 mars 2023 Heure : 14 h Lieu : Port-Cartier L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :