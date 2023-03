Programme d'attestation d'études collégiales - Québec annonce 140 nouvelles places pour l'AEC en techniques policières





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annoncent l'ajout de 140 places dans le programme d'attestation d'études collégiales (AEC) en techniques policières.

Ces nouvelles places s'ajoutent aux 90 existantes, pour un total de 230 places en 2023-2024. La mesure contribuera à répondre aux besoins en main-d'oeuvre dans les corps de police du Québec. Par la création de ces nouvelles places pour l'AEC en techniques policières, le gouvernement augmente l'accès à la profession, ce qui favorisera l'embauche d'un nombre additionnel de policiers et policières pour mieux répondre aux besoins des corps de police et des municipalités.

Dans la répartition de ces 140 nouvelles places, le ministère de la Sécurité publique a pris en compte les besoins importants du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour faire face à l'augmentation des événements de violence armée sur son territoire. En conséquence, 105 des 140 nouvelles places sont octroyées au SPVM, et les 35 autres sont réparties au prorata de la distribution des effectifs à l'échelle nationale. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de rendre nos organisations policières plus efficientes et agiles pour la dotation de policiers, que ce soit pour répondre à des enjeux précis d'expertise ou de ressources humaines.

De plus, une modulation aux critères d'admission au programme d'AEC a été apportée pour ces 140 places supplémentaires de façon à permettre aux organisations policières de sélectionner, pour l'année 2023-2024, des candidats qui détiennent un diplôme d'études collégiales ou un baccalauréat dans le domaine des sciences sociales.

Citations :

« On a bien entendu l'appel des corps policiers, notamment celui du Service de police de la Ville de Montréal, qui doit composer avec un enjeu particulier de main-d'oeuvre ainsi qu'avec une hausse des violences armées. Cette mesure s'ajoute aux efforts consentis en collaboration avec l'École nationale de police du Québec pour augmenter le nombre de diplômés en 2023-2024. Je suis très fier de pouvoir appuyer le travail des policiers déjà en place en m'assurant que la relève soit disponible de façon adéquate dans chacun des corps de police du Québec. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique afin de définir les meilleures solutions pour augmenter le nombre d'admissions en techniques policières. Ce sont donc 140 nouvelles places pour une AEC qui sont créées dans le but de contribuer significativement aux objectifs de permettre à tous les corps de police le recrutement des ressources nécessaires pour parvenir à l'effectif dont ils ont besoin, et de renforcer la paix sociale aux quatre coins du Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je tiens à remercier le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur pour leur ouverture et leur engagement envers le SPVM et tous les corps policiers du Québec. Par cette campagne, notre organisation sera en mesure de s'enrichir de gens issus de la diversité ainsi que de diplômés de toutes origines, aux expériences et aux profils variés, qui constitueront des atouts précieux dans notre approche de police de proximité avec toutes les populations. »

Fady Dagher, directeur du SPVM

