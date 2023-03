La CIBC lance de nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »)





L'élargissement de la gamme des CCAÉ offre aux Canadiens davantage d'occasions d'investir dans des sociétés mondiales

TORONTO, le 28 mars 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui la création de six nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »), qui sont désormais inscrits à la Bourse NEO.

Grâce aux 41 CCAÉ actuellement offerts sur le marché, il est facile d'investir, en dollars canadiens, dans plusieurs des plus grandes sociétés mondiales. Proposés à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture de change notionnelle intégrée, les CCAÉ offrent aux investisseurs un accès abordable aux actions étrangères tout en atténuant le risque lié à la conversion des devises associé aux placements mondiaux.

« Première initiative du genre au Canada, l'expansion de notre plateforme CCAÉ permet une exposition directe à certaines des plus grandes sociétés dans le monde entier tout en couvrant le risque de change », explique Christian Exshaw, directeur général et chef, Marchés CIBC, réseau mondial et Services financiers directs. « Bénéficiant depuis notre création d'un accueil toujours aussi favorable de la part des investisseurs, nous nous engageons à mettre au point des solutions innovantes et axées sur le marché afin d'aider nos clients à réaliser leurs ambitions. »

Les six nouveaux CCAÉ négociables sur la Bourse NEO ainsi que leur symbole boursier sur la Bourse NEO sont listés ci-dessous :

Certificats canadiens d'actions étrangères Boeing (couverts en $CA) - BA

Certificats canadiens d'actions étrangères Chevron (couverts en $CA) - CHEV

Certificats canadiens d'actions étrangères Citigroup (couverts en $CA) - CITI

Certificats canadiens d'actions étrangères Exxon Mobil (couverts en $CA) - XOM

Certificats canadiens d'actions étrangères Intel (couverts en $CA) - INTC

Certificats canadiens d'actions étrangères Uber (couverts en $CA) - UBER

Ces six CCAÉ viennent s'ajouter à la gamme existante de CCAÉ offerts à la négociation sur la bourse NEO :

Certificats canadiens d'actions étrangères AbbVie (couverts en $CA) - ABBV

Certificats canadiens d'actions étrangères Advanced Micro Devices (couverts en $CA) - AMD

Certificats canadiens d'actions étrangères Alphabet (couverts en $CA) - GOOG

Certificats canadiens d'actions étrangères Amazon.com (couverts en $CA) - AMZN

Certificats de dépôt canadiens Apple (couverts en $CA) - AAPL

Certificats canadiens d'actions étrangères Bank of America (couverts en $CA) - BOFA

Certificats canadiens d'actions étrangères Berkshire Hathaway (couverts en $CA) - BRK

Certificats canadiens d'actions étrangères Cisco (couverts en $CA) - CSCO

Certificats canadiens d'actions étrangères Coca-Cola (couverts en $CA) - COLA

Certificats canadiens d'actions étrangères Costco (couverts en $CA) - COST

Certificats canadiens d'actions étrangères CVS Health (couverts en $CA) - CVS

Certificats canadiens d'actions étrangères Goldman Sachs (couverts en $CA) - GS

Certificats canadiens d'actions étrangères Home Depot (couverts en $CA) - HD

Certificats canadiens d'actions étrangères Honeywell (couverts en $CA) - HON

Certificats canadiens d'actions étrangères IBM (couverts en $CA) - IBM

Certificats canadiens d'actions étrangères JPMorgan (couverts en $CA) - JPM

Certificats canadiens d'actions étrangères Mastercard (couverts en $CA) - MA

Certificats canadiens d'actions étrangères McDonald's (couverts en $CA) - MCDS

Certificats canadiens d'actions étrangères Meta (couverts en $CA) - META

Certificats canadiens d'actions étrangères Microsoft (couverts en $CA) - MSFT

Certificats canadiens d'actions étrangères Netflix (couverts en $CA) - NFLX

Certificats canadiens d'actions étrangères NIKE (couverts en $CA) - NKE

Certificats canadiens d'actions étrangères Nvidia (couverts en $CA) - NVDA

Certificats canadiens d'actions étrangères PayPal (couverts en $CA) - PYPL

Certificats canadiens d'actions étrangères Pfizer (couverts en $CA) - PFE

Certificats canadiens d'actions étrangères Procter & Gamble (couverts en $CA) - PG

Certificats canadiens d'actions étrangères Salesforce.com (couverts en $CA) - CRM

Certificats canadiens d'actions étrangères Starbucks (couverts en $CA) - SBUX

Certificats canadiens d'actions étrangères Tesla (couverts en $CA) - TSLA

Certificats canadiens d'actions étrangères UnitedHealth (couverts en $CA) - UNH

Certificats canadiens d'actions étrangères UPS (couverts en $CA) - UPS

Certificats canadiens d'actions étrangères Verizon (couverts en $CA) - VZ

Certificats canadiens d'actions étrangères Visa (couverts en $CA) - VISA

Certificats de dépôt canadiens Certificats canadiens d'actions étrangères Walt Disney (couverts en $CA) - DIS

(couverts en $CA) - DIS Certificats canadiens d'actions étrangères Walmart (couverts en $CA) - WMT

Le supplément de prospectus portant sur ces dernières séries de CCAÉ est disponible sur SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com. Pour plus de renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter le site https://cdr.cibc.com.

