Selvita rejoint le programme IND Package Pipeline de Scientist.com





Scientist.com, première plateforme R&D du secteur biopharmaceutique, annonce aujourd'hui que Selvita (WSE : SLV) participera à son nouveau programme IND Package Pipeline. Le programme fournit un cadre commercial qui permet aux chercheurs de préparer l'obtention de la désignation de nouveau médicament expérimental (IND) en moins de temps, à moindre coût et avec un risque réduit.

« Nous étoffons sans relâche notre portefeuille de services visant à fournir des solutions complètes à nos clients à la recherche d'un soutien à la découverte et au développement de médicaments », déclare Edyta Jaworska, VP, ventes et découverte médicamenteuse, Europe et Asie, Selvita. « Le programme IND Package Pipeline de Scientist.com nous fournit les outils nécessaires pour augmenter l'accès et la visibilité de nos services au-delà de notre groupe régulier de clients, communiquer avec de nouveaux clients à un niveau individuel et leur fournir l'expertise scientifique pour laquelle nous sommes connus. »

Le programme IND Package Pipeline est une extension de la stratégie de catégories de Scientist.com, dans le cadre de laquelle la société collabore avec les clients et les fournisseurs de l'industrie pour créer une proposition de valeur unique qui permette une approche de vente plus ciblée et plus efficiente.

« Même si Selvita est l'un des plus grands organismes de recherche préclinique sous contrat (CRO) en Europe, il peut encore être difficile de se connecter avec de nouveaux clients », déclare Matt McLoughlin, vice-président principal, catégories et conformité, Scientist.com. « Notre programme IND Package Pipeline fournit les outils nécessaires pour que Selvita et d'autres CRO de haut niveau puissent travailler efficacement avec les clients existants et en trouver de nouveaux. En créant un accord juridique standard pour le secteur et un processus de diligence raisonnable et en fournissant un soutien à la facturation et au service à la clientèle, le programme Pipeline élargit considérablement l'accès aux chercheurs qui créent les traitements de demain. »

La mission de Selvita est de fournir un ensemble complet de services qui comblent le fossé entre la recherche préclinique et les essais cliniques humains. La société offre une gamme de solutions autonomes et entièrement intégrées de découverte et de développement de médicaments couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la validation des cibles à la sélection des candidats cliniques.

À propos de Scientist.com

Scientist.com a pour mission d'aider les scientifiques du monde entier et de les mettre en contact entre eux. La plateforme de recherche numérique de la société associe une pile technologique personnalisée cloud native, un client haut-de-gamme et un soutien scientifique pour permettre aux scientifiques de réaliser plus rapidement et pour un coût moindre des expériences plus innovantes. Scientist.com tire parti des modèles d'apprentissage machine développés en interne pour fournir des aperçus exploitables qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la gestion efficace des recherches. Scientist.com met en contact entre elles les principales sociétés pharmaceutiques et sociétés biotechnologiques internationales, et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, avec le plus important réseau mondial de fournisseurs d'équipements scientifiques.

À propos de Selvita [WSE:SLV]

Selvita est l'un des plus grands organismes de recherche préclinique sous contrat en Europe. Selvita fournit des solutions complètes pour soutenir les clients et leurs projets de découverte de médicaments, dans un large éventail de domaines thérapeutiques, en particulier les maladies infectieuses, l'inflammation, la fibrose et l'oncologie. La société offre une gamme de solutions de découverte et de développement de médicaments autonomes ou entièrement intégrées couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la découverte précoce de médicaments au développement préclinique. Selvita offre également un soutien analytique pour le développement de médicaments et des études de test sous contrat.

Créé en 2007, Selvita opère dans le monde entier avec plus de 1 000 employés hautement qualifiés, dont plus de 36 % détiennent un doctorat. Les sites de recherche de la société sont à Cracovie (siège) et Poznan en Pologne, et à Zagreb en Croatie. Ses bureaux internationaux sont situés à Cambridge, dans le Massachusetts et dans la baie de San Francisco, aux États-Unis, ainsi qu'à Cambridge, au Royaume-Uni. Ardigen, une société de bioinformatique tirant parti de méthodes avancées d'intelligence artificielle pour la nouvelle médecine de précision, fait partie du portefeuille d'entreprises du groupe Selvita. Selvita est cotée à la Bourse de Varsovie (WSE : SLV).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.selvita.com.

