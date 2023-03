FEELM souligne la nécessité d'une stratégie durable lors du premier sommet environnemental de l'industrie de la cigarette électronique au Royaume-Uni





FEELM, une marque de technologie phare, a pris la parole lors du sommet « Greenprint for Sustainable Vaping » (Initiative verte pour un vapotage durable), organisé par la Vaping Industry Association du Royaume-Uni (UKVIA). Le sommet virtuel d'une durée de trois heures s'est concentré sur les besoins de conformité, de collaboration, d'innovation et de changement réglementaire nécessaires pour relever le défi environnemental du secteur.

L'objectif du sommet est la création d'une initiative environnementale en faveur d'un vapotage durable visant à mobiliser des actions vertes pour soutenir le secteur de la cigarette électronique durable. Des recommandations ont été émises lors du sommet visant à créer une force nationale de recyclage et de traitement des déchets adaptée à l'industrie de la cigarette électronique, qui stimulerait de nouvelles innovations en matière de cigarette électronique facilitant le recyclage et la réutilisation des produits, et encouragerait une plus grande participation des détaillants et des consommateurs au recyclage et à la réutilisation des produits de vapotage.

FEELM se doit de délivrer des messages environnementaux

Appartenant à SMOORE, le chef de file mondial des solutions technologiques d'atomisation, FEELM a souligné l'importance du développement durable et a appelé à une collaboration environnementale commune lors du tout premier sommet au Royaume-Uni axé sur la responsabilité environnementale.

Echo Liu, directrice de la division européenne de FEELM, déclare : « Il est important que tous les partenaires industriels participent à la protection de l'environnement, notamment les fabricants, les marques, les détaillants, les sociétés de distribution et les entreprises du secteur de la gestion des déchets. Nous sommes persuadés qu'il faudrait fournir des solutions de vapotage respecteuses de l'environnement et résoudre le problème existant des cigarettes électroniques à usage unique que l'on jette négligemment. »

John Dunne, directeur général de l'UKVIA, déclare : « Le message clairement exprimé lors de ce sommet est qu'il est nécessaire de sensibiliser davantage les consommateurs et les acteurs de l'industrie. »

« Il est important que les régulateurs, l'industrie et les parties prenantes en charge du recyclage et des aspects environnementaux se réunissent, afin de rechercher une solution commune, car ce problème ne va pas disparaître sans efforts. »

« Un terrain d'entente a été trouvé lors de ce sommet, nous devons désormais nous assurer que tous les importateurs, les fabricants et les détaillants de produits de vapotage se mobilisent et assurent le respect de l'ensemble des obligations environnementales. »

L'importance d'établir une stratégie de recyclage

En tant que marque de technologie phare, FEELM s'engage à promouvoir une stratégie de développement durable auprès de ses partenaires.

Echo déclare : « Nous sommes conscients des dommages potentiels engendrés par les cigarettes électroniques dans les décharges et nous nous sommes engagés à établir un programme visant à minimiser l'impact environnemental. »

Echo a mentionné qu'il était essentiel d'accroître la sensibilisation à l'importance du rôle environnemental joué par les consommateurs en matière de recyclage et a appelé d'autres entreprises de l'industrie de la cigarette électronique à collaborer pour garantir des progrès environnementaux rapides.

Echo a également souligné qu'en bénéficiant de la stratégie de développement durable de FEELM, les partenaires pourraient obtenir de meilleurs résultats sociaux et commerciaux. Cela permettrait non seulement de générer la confiance et la fidélité des consommateurs, mais aussi de se démarquer de la concurrence, d'entraîner des économies, d'améliorer la qualité des produits et de se conformer aux réglementations gouvernementales.

Agissant en tant que l'une des conférencières expertes lors du sommet virtuel du 15 mars dernier, Echo a souligné la nécessité d'innover pour concevoir des produits davantage respectueux de l'environnement afin de garantir qu'ils soient le plus recyclables et réutilisables possible.

FEELM appele à une démarche de concertation de l'industrie

Echo déclare : « SMOORE s'est engagée à protéger l'environnement et fournit une technologie de pointe visant à limiter les risques. C'est pourquoi nous avons investi dans la R&D pour la protection de l'environnement et contribué à mettre en relief nos réalisations en matière de développement durable. »

« L'obtention d'une note A en continu dans le classement ESG de MSCI en 2021, met en évidence la reconnaissance de notre engagement en matière d'ESG et à mesure que nous progressons, nous continuerons à oeuvrer pour un avenir plus durable tout en respectant notre engagement envers les critères ESG. »

Echo mentionne : « En tant que spécialiste de l'environnement, SMOORE a développé les cigarettes électroniques jetables de la série FEELM Eco-friendly qui utilisent des matériaux verts et sont conçues avec du papier recyclable permettant à nos partenaires d'imprimer directement sur le produit sans emballage supplémentaire. Nous nous réjouissons également de dévoiler bientôt encore plus de nouveaux produits FEELM, dont un au design innovant utilisant 60 % de plastique en moins et permettant de réduire les émissions de carbone de 58 %. »

À propos de l'évolution future, Echo déclare : « Notre projet de développement permanent de produits vise à concevoir une cigarette électronique plus verte et supérieure à la génération précédente. Nous devons soutenir l'industrie pour assurer un développement durable et nous impliquer dans notre mission de rendre la vie meilleure grâce à l'atomisation ».

À propos de FEELM

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de cigarettes électroniques en circuit fermé au monde. S'appuyant sur la technologie leader mondiale de chauffage par bobine céramique, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

À propos de SMOORE

Fondé en 2009, SMOORE est un chef de file mondial des solutions technologiques d'atomisation, couvrant les domaines des produits à « risque réduit » ainsi que des technologies d'atomisation médicales, pharmaceutiques et de beauté. Bénéficiant d'une recherche interdisciplinaire sur l'atomisation et d'un portefeuille de produits diversifié, SMOORE s'engage à devenir une plateforme avancée et souhaite rendre la vie meilleure.

Grâce à des investissements continus en R&D et une capacité de fabrication de premier plan, SMOORE dispose de 14 centres de recherche technologique à travers le monde et distribue ses produits dans plus de 50 pays et régions. Depuis le 10 juillet 2020, SMOORE est officiellement cotée à la bourse de Hong Kong.

