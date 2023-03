Franklin Templeton Canada annonce son intention de simplifier sa gamme de fonds en proposant des fonds uniques avec les séries de FNB et de fonds communs





Les fusions de fonds sont proposées dans le cadre d'une initiative de modernisation des produits

TORONTO, le 28 mars 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui son intention de simplifier sa gamme de produits en ajoutant la série FNB à certains fonds communs, au lieu d'offrir des FNB autonomes. Pour ce faire, neuf fusions de fonds sont proposées. Celles-ci feront l'objet d'un vote lors d'une assemblée extraordinaire des investisseurs qui aura lieu le 29 juin 2023, à Toronto.

Nouvelle série de FNB et fusions de fonds proposées

Franklin Templeton Canada propose la fusion imposable de chaque FNB identifié comme un fonds en dissolution dans le fonds maintenu correspondant, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. Chaque fonds en dissolution investit actuellement la quasi-totalité de ses actifs dans le fonds maintenu correspondant. Les fusions proposées entreront en vigueur à la fermeture des bureaux le 7 juillet 2023 ou vers cette date.

Fonds en dissolution Symbole Fonds maintenu FNB actif d'obligations de sociétés Franklin Bissett FLCI Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett FNB actif d'obligations de base plus Franklin Bissett FLCP Fonds d'obligations de base plus Franklin Bissett FNB actif d'obligations à duration courte Franklin Bissett FLSD Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett FNB actif d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global FBGO Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge FCII Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge FCSI Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge FNB actif de croissance mondiale Franklin FGGE Fonds de croissance mondiale Franklin FNB actif d'innovation Franklin FINO Fonds d'innovation Franklin FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset FWCP Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset



Pour faciliter les fusions, une nouvelle série de parts de la série FNB sera cotée à la Bourse de Toronto pour chaque fonds maintenu, en remplacement des parts actuellement inscrites de chaque fonds en dissolution, à compter du 10 juillet 2023 ou vers cette date.

La série de FNB de chaque fonds maintenu sera regroupée sous le même symbole et les frais généraux (frais de gestion et d'administration combinés) demeureront inchangés par rapport aux fonds en dissolution, de sorte qu'il n'y aura pas de changement au coût total de possession des investisseurs.

Nouvelle série de fonds communs, changements de noms et fusions de fonds proposées

Le 8 août 2023, les fonds communs de série A, F et O seront ajoutés au FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en $ CA) (FLGA) et au FNB actif d'obligations à duration très courte Franklin Bissett (FHIS), qui seront renommés Fonds d'obligations de base mondiales Franklin et Fonds d'obligations à duration très courte Franklin Bissett, respectivement.

Franklin Templeton Canada propose la dissolution imposable du Fonds mondial d'obligations totales Franklin dans le FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en $ CA) (FLGA) à la fermeture des bureaux le 11 août 2023 ou vers cette date. La fusion proposée du Fonds mondial d'obligations totales Franklin fera l'objet d'un vote lors d'une assemblée extraordinaire des investisseurs qui aura lieu le 29 juin 2023 à Toronto. En prévision de la fusion proposée, le Fonds mondial d'obligations totales Franklin sera fermé aux nouveaux placements à compter du 28 mars 2023.

Aux termes du Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement, le comité d'examen indépendant des fonds en dissolution a examiné les propositions de fusions pour vérifier s'il y avait des possibilités de conflits d'intérêts et a donné à Franklin Templeton Canada sa recommandation positive, après avoir déterminé que les fusions proposées, si mises en oeuvre, donneront lieu à un résultat équitable et raisonnable pour chacun des fonds en dissolution. Tous les coûts et les frais associés aux fusions seront absorbés par la Société et ne seront pas facturés aux investisseurs.

Si la fusion n'est pas approuvée

Dans le cas où l'une des neuf propositions de dissolution de FNB dans un fonds communs n'est pas approuvée, le FNB en question sera liquidé à la fermeture des bureaux le 14 juillet 2023 ou vers cette date. Par la suite, Franklin Templeton Canada présentera une demande d'inscription de nouvelles parts de la série FNB des fonds maintenus, qui ont les mêmes objectifs et stratégies de placement que les FNB en dissolution.

Si la fusion proposée du Fonds mondial d'obligations totales Franklin (qui n'est pas coté en bourse) n'est pas approuvée, le Fonds sera liquidé à la fermeture des bureaux le 11 août 2023 ou vers cette date, et l'actif net du fonds sera retourné à ses épargnants. Les fonds communs de série A, F et O seront tout de même ajoutés au fonds maintenu.

Documentation relative à l'assemblée

Les investisseurs inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 12 mai 2023 auront accès aux documents relatifs à l'assemblée au moyen d'un avis affiché sur le site Web de Franklin Templeton, qui fournira plus de détails sur les changements proposés. Les investisseurs sont fortement encouragés à voter avant la date limite de vote par procuration, en utilisant n'importe laquelle des méthodes décrites dans les documents de l'assemblée. Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 8 h à 17 h (HAE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement, et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 400 milliards de dollars américains (environ 1 900 milliards de dollars canadiens) au 28 février 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leurs valeurs changent fréquemment. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

