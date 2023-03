LyondellBasell et EEW signent une lettre d'intention pour un éventuel tri avancé des déchets





ROTTERDAM, Pays-Bas et HELMSTEDT, Allemagne, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell, un leader mondial de l'industrie chimique, et EEW Energy from Waste, une société leader dans le traitement thermique des déchets en Europe, ont récemment signé une lettre d'intention. Cette lettre d'intention porte sur l'exploration d'un éventuel partenariat stratégique à long terme visant à extraire et à recycler les plastiques des flux de déchets incinérés. Ce projet de collaboration pourrait inclure la construction d'installations de pré-tri des déchets dans les usines d'incinération d'EEW ou à proximité, afin d'extraire les plastiques des flux de déchets destinés à l'incinération, et l'investissement dans des installations de tri avancées afin de trier et d'affiner davantage le plastique qui a été extrait. Cette collaboration soutient la nouvelle stratégie de LyondellBasell qui consiste à investir dans des infrastructures de tri avancées pour produire des matières premières à base de déchets plastiques, à développer son activité de solutions circulaires et à faible émission de carbone, et à réaliser ses ambitions en matière de création de valeur.

« Les collaborations à travers la chaîne de valeur font partie de notre stratégie et sont de plus en plus nécessaires pour libérer les déchets plastiques de sources qui, aujourd'hui, ne finissent pas dans le recyclage », a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, Solutions circulaires et à faible émission de carbone. « Les matériaux provenant de ces installations de tri ne soutiendraient pas seulement nos installations de recyclage mécanique existantes aux Pays-Bas et une unité de recyclage avancée potentielle en Allemagne, mais nous permettraient également d'optimiser les flux de déchets et d'obtenir une valeur supplémentaire. »

Cette collaboration permettrait de boucler la boucle des plastiques qui sont aujourd'hui envoyés à l'incinération, en les triant pour les utiliser comme matière première dans les processus de recyclage mécanique et avancé. En retirant ces matériaux du flux de déchets incinérés, les émissions de CO2 d'origine fossile associées à la combustion de ces matériaux sont également évitées.

« Avec cette coopération, nous créons une solution convaincante pour les déchets plastiques dont le recyclage est encore exclu aujourd'hui », a déclaré Bernard M. Kemper, directeur général d'EEW Energy from Waste. « EEW construira d'abord une installation de tri et triera les matières plastiques afin de les récupérer pour le cycle des matières premières. »

La coopération envisagée représente une avancée dans les opportunités de recyclage, en utilisant les sites et le savoir-faire technique de LyondellBasell et d'EEW pour permettre une économie circulaire durable.

En tant que leader de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sûre, la mieux gérée et la plus appréciée du secteur. Les produits, matériaux et technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion et fait progresser les choses en mettant l'accent sur notre planète, les communautés où nous opérons et notre future main-d'oeuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de classe mondiale et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de relever les défis mondiaux des déchets plastiques et de la décarbonation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

EEW Energy from Waste GmbH (EEW) est l'une des principales entreprises européennes dans le domaine de la valorisation thermique des déchets et des boues d'épuration. EEW Energy from Waste apporte déjà une contribution importante à la protection du climat et des ressources et est un acteur clé de l'économie circulaire. Notre groupe d'entreprises exploite actuellement 17 sites qui peuvent traiter environ 5 millions de tonnes de déchets par an. Les plus de 1 400 employés de nos usines veillent à ce que l'énergie stockée dans les déchets soit utilisée, à ce que le volume des déchets soit réduit, à ce que les dangers causés par les déchets soient éliminés en toute sécurité et sans impact négatif, et à ce que les déchets métalliques et les matériaux composés soient recyclés. De plus, nous utilisons efficacement l'énergie contenue dans les déchets pour produire de la vapeur industrielle pour les installations industrielles, du chauffage urbain pour les zones résidentielles et de l'électricité respectueuse de l'environnement. Conformément à notre vision de l'avenir, nous nous sommes fixé pour objectif d'être neutres en carbone d'ici à 2030 et d'avoir un bilan positif d'ici à 2040. Outre la réduction des émissions de carbone, une mesure clé consistera à capturer le carbone dans nos installations. Le carbone capturé sera partiellement stocké sous terre ou utilisé comme matière première précieuse pour les produits chimiques dans une économie future neutre en carbone.

Les déclarations qui, dans le présent communiqué, concernent autre chose que des faits historiques, sont des déclarations de nature prospective. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. Les résultats réels peuvent différer matériellement en fonction de facteurs incluant, mais sans s'y limiter, notre capacité à conclure une transaction ou le calendrier d'une telle transaction, notre capacité à atteindre nos objectifs de durabilité, y compris la capacité à augmenter la production de polymères recyclés et renouvelables, la construction et l'exploitation réussies des installations décrites dans ce communiqué, et notre capacité à obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, disponible à l'adresse www.LyondellBasell.com sur la page des relations avec les investisseurs et sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov . Rien ne garantit que l'une des actions, l'un des événements ou l'un des résultats des déclarations prospectives se produiront, ni, le cas échéant, quel impact ils auront sur nos résultats d'exploitation ou notre situation financière. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et sont basées sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où elles sont faites. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige.

