Evol publie son tout premier rapport de financement d'impact





MONTREAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Ayant pour mission de financer et d'accompagner les entreprises à propriété diversifiée ayant un impact positif sur la société, Evol publie aujourd'hui son tout premier rapport de financement d'impact pour faire le bilan des retombées générées depuis la création de l'enveloppe de financement d'impact.

Evol réitère ainsi tout le sérieux de sa démarche et de sa mission. Aligné sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD), le financement d'impact d'Evol vise à accroître le nombre d'entreprises qui intègrent des pratiques écoresponsables à leur modèle d'affaires et/ou qui mettent le développement durable au coeur de leur mission, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Ce tout premier rapport permet de constater que :

7,14 M$ ont été octroyés dans les 12 premiers mois de l'enveloppe;

86 % des entrepreneur·es financé·es s'identifient au genre féminin;

29 % des entrepreneur·es financé·es s'identifient à au moins un des autres groupes sous-représentés en entrepreneuriat;

l'ODD 12 (consommation et production responsables) est le plus ciblé (22 %) par nos entreprises, et

plus de la moitié des entreprises (57 %) ont même inscrit un engagement clair au niveau social et environnemental dans leur énoncés de mission.

« Il m'apparaît clair aujourd'hui qu'il existe bel et bien un désir des entreprises à être des agentes de changement. Notre financement accompagné est essentiel pour aider les PME et les TPME à prendre le virage du développement durable et à réaliser pleinement leur intention d'impact. C'est ainsi qu'ensemble, nous transformerons notre économie pour qu'elle soit plus juste, plus durable et plus prospère », a affirmé Chantal Thieblin Goffoz, directrice Financement d'impact et développement durable chez Evol.

L'impact et le développement durable faisant intrinsèquement partie de son identité, Evol s'affairera à publier chaque année, au même titre qu'un rapport annuel, un rapport de financement d'impact faisant état de nos réalisations ainsi que des résultats financiers et extrafinanciers de nos financements.

Avec la publication de ce rapport, Evol continue d'être une agente de changement et espère inspirer les écosystèmes entrepreneurial et financier à amorcer une démarche similaire.

Pour consulter le rapport : Rapport de financement d'impact 2022

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe d'envergure pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), le gouvernement du Canada, Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

