Le budget fédéral doit suivre l'engagement de Joe Biden en faveur des emplois syndiqués





Avec la présentation du budget fédéral aujourd'hui, les membres du Syndicat des Métallos attendent du gouvernement canadien qu'il concrétise l'engagement qu'il a pris lors de la visite du président des États-Unis, Joe Biden, la semaine dernière.

« Les décisions prises par le gouvernement fédéral dans ce budget feront la différence entre la création ou la perte d'emplois au Canada. Avec sa Loi sur la réduction de l'inflation (LRI), le président Biden s'est engagé à consacrer des centaines de milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique, à l'investissement dans les infrastructures et à la création explicite de bons emplois syndiqués. Il sait bien que les travailleurs canadiens, l'extraction et la transformation de nos ressources et les produits que nous fabriquons sont essentiels pour atteindre ses objectifs climatiques et économiques. Le Premier ministre et les membres de son cabinet ont affirmer aux travailleurs qu'ils comprenaient cela aussi. Ce budget est l'occasion pour eux de tenir leurs promesses », a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos.

Tout comme l'aluminium, l'acier, le ciment et le bois canadiens, des minéraux essentiels, notamment le nickel, le charbon sidérurgique, le cobalt, le cuivre, le lithium, l'indium et le tellurium, sont extraits et produits au Canada avec des impacts carbone nettement moins importants et par des travailleurs souvent soutenus par de bons emplois syndiqués.

En plus de demander une amélioration de l'accès à l'assurance-emploi et des investissements pour développer les soins de santé, y compris les soins dentaires et l'assurance-médicaments, Marty Warren a souligné que les investissements pour un plan d'emplois durables et l'engagement à mettre en valeur les produits à plus faible teneur en carbone du Canada sont essentiels si le gouvernement veut vraiment soutenir les travailleurs canadiens et obtenir davantage d'exemptions aux règles américaines "Buy America".

« De la promesse d'une loi anti-scabs à l'investissement dans ce qui a été appelé la "transition juste", ce gouvernement a beaucoup parlé de soutenir les travailleurs canadiens, mais le président Biden nous a montré à quoi ressemble une action réelle. Pour s'assurer que les emplois syndiqués de haute qualité qui soutiennent les familles restent au Canada et que nos deux pays atteignent les objectifs d'une économie à faible émission de carbone, les travailleurs ont besoin que le gouvernement du Canada saisisse cette occasion pour mériter notre place en tant que partenaire dans les plans du président Biden », a poursuivi Marty Warren.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 05:05 et diffusé par :