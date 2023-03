Dreame Technology lance une campagne de promotion pour le nettoyage de printemps





BERLIN, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Du 27 mars au 2 avril 2023, Dreame Technology lance une campagne de promotion du nettoyage de printemps pour des produits sélectionnés en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Les clients peuvent obtenir les produits suivants à des prix avantageux :

L10s Ultra

Un nettoyage complet sans les mains

Du ramassage de la poussière au nettoyage à sec ou humide, le L10s Ultra offre une expérience de nettoyage complète sans intervention humaine ! Ce petit robot nettoyeur agile dispose d'une incroyable puissance d'aspiration de 5300 Pa.

Détection automatique des tapis

Vous craignez que les tapis gênent le nettoyage ? Ne vous inquiétez pas. Le L10s Ultra est doté d'un système spécial de détection des tapis qui soulève la serpillière en cas de besoin, ce qui lui permet de monter sur les tapis sans intervention humaine.

Réservoir d'eau propre longue durée de 2,5 litres

En outre, le L10s Ultra fait preuve d'endurance et d'une grande longévité lorsqu'il s'agit de nettoyer les sols durs, grâce à un généreux réservoir d'eau propre de 2,5 litres. Il offre une fonction de recharge automatique et est associé à deux balais rotatifs qui offrent une double action et un nettoyage ciblé pour les taches les plus tenaces.

Système autonettoyant pour une plus grande commodité

Enfin, les clients n'ont pas à se soucier du nettoyage du L10s Ultra, grâce à son système de nettoyage automatique intégré, qui permet aux serpillières de s'auto-laver et de se rincer avec une fonction d'essorage avant d'être séchées à l'air chaud.

H12 Pro

Conception de nettoyage intégral

Le H12 Pro est le rêve de tous les foyers lorsqu'il s'agit de passer la serpillière dans les moindres recoins. Grâce à une brosse rotative à grande vitesse améliorée, le H12 Pro s'attaque facilement aux zones difficiles d'accès comme les plinthes et les coins peu accessibles.

Système d'auto-séchage pour conserver la fraîcheur des serpillières

Une fois le nettoyage terminé, il suffit de brancher le H12 Pro et d'activer la fonction de séchage. Le robot déclenche un flux d'air chaud d'environ 55 degrés qui sèche la brosse afin d'éviter le développement de moisissures et la désagréable odeur d'humidité.

Séance de nettoyage longue durée

Une batterie à 6 voies de 4000 mAh offre une autonomie de plus d'une demi-heure. Ajoutez à cela un réservoir d'eau propre de 900 ml et les clients pourront prolonger leur séance de nettoyage sans interruption.

Le nettoyage en toute simplicité

Le H12 Pro permet d'éviter le stress lié au nettoyage de la maison grâce à un nettoyage puissant et une aspiration fiable, éliminant la saleté, la poussière, les débris, les cheveux, les déversements et bien plus encore. Un moteur sans balais à grande vitesse permet d'essuyer le sol 520 fois par minute, éliminant rapidement les salissures. Le rouleau-brosse est également alimenté par le moteur, ce qui lui permet de glisser facilement sur les surfaces.

D10s Plus

Spécialement conçu pour les poils d'animaux

Ce robot nettoyeur polyvalent pour toute la maison est la solution idéale pour les familles nombreuses ayant des animaux de compagnie. Dotée d'une puissance d'aspiration de 5000 Pa, la brosse lisse en caoutchouc s'enfonce dans les moquettes afin de capturer la poussière en profondeur, ramasse la saleté sur les sols durs et dispose d'une fonction spéciale qui élimine les poils pour un nettoyage facile et en profondeur.

Le nettoyage entre de bonnes mains

Une batterie de 5200 mAh permet un nettoyage continu pendant 280 minutes. Les clients n'ont pas à se soucier de la recharge. Lorsque le niveau de batterie est faible, le D10s Plus se dirige vers la station, se recharge et reprend le nettoyage là où il s'est arrêté.

En outre, le D10s Plus vide automatiquement son contenu dans un grand sac à poussière de 4 litres, offrant ainsi 65 jours de nettoyage sans souci.

Un nettoyage plus intelligent

Le D10s utilise la cartographie LDS (« Laser Distance Sensor ») avancée pour capturer l'agencement de votre maison, ce qui l'aide à naviguer facilement entre les pièces, les obstacles et autres pour un nettoyage sur mesure. Grâce à l'intelligence artificielle, le LDS recommandera également des solutions de nettoyage adaptées à votre foyer et n'aura pas besoin de se réorienter pour s'adapter à votre maison grâce à la cartographie rapide.

Informations relatives à l'achat

Pour profiter de la promotion, rendez-vous dans les magasins concernés :

Boutique Dreame Allemagne

Boutique Dreame France

Boutique Dreame Italie

Boutique Dreame Espagne

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour plus d'informations, consultez le site Web https://global.dreametech.com/. .

