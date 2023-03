25 % des informaticiens gaspillent une journée par semaine pour des tâches de communication et collaboration unifiées (UCC) inutiles





Les recherches menées par IR mettent en lumière les défis auxquels font face les équipes informatiques lorsqu'elles doivent composer avec l'évolution des environnements de communication et collaboration unifiées.

SYDNEY, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), un fournisseur mondial de premier plan de gestion des performances et d'analyse pour la communication et la collaboration unifiées, l'infrastructure informatique et les écosystèmes de paiement, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude menée auprès des professionnels de l'informatique dans les environnements de communication et de collaboration unifiées (UCC).

L'étude IT Time Crunch a révélé que 25 % des professionnels de l'informatique passaient plus d'une journée de travail par semaine à effectuer des tâches d'UCC inutiles. Elle a également remarqué que près de 70 % des personnes interrogées perdaient au moins quatre heures par semaine. Cette situation est aggravée par l'augmentation de 50 % de la charge de travail quotidienne.

« Il est choquant de constater qu'un professionnel de l'informatique sur quatre gaspille inutilement une journée complète de travail par semaine pour des tâches d'UCC. Cela a un impact énorme sur les coûts et la productivité. Les équipes informatiques ont besoin de plus de visibilité et de contrôles pour gérer les complexités de leurs écosystèmes d'UCC », a déclaré John Ruthven, PDG et directeur général d'IR.

Le rapport détaille les résultats d'une récente enquête menée auprès de 214 professionnels de l'informatique aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour, avec près de 40 % des personnes interrogées qui travaillent dans des organisations comptant plus de 10 000 utilisateurs finaux.

Parmi les principaux défis auxquels ils sont confrontés, figure la perte de temps liée à la résolution des problèmes, en particulier ceux dont ils n'ont pas connaissance, jusqu'à ce qu'ils soient signalés. L'étude indique également les conséquences de cette charge de travail croissante, avec des équipes informatiques qui sont devenues les « pompiers » d'une organisation. Plusieurs personnes interrogées ont changé de poste ou ont quitté leur emploi au cours des trois dernières années à la recherche d'un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle et de meilleures conditions de travail.

Les solutions de surveillance et de gestion des performances peuvent aider les équipes informatiques à identifier les causes profondes de ces problèmes sans perdre des heures de travail cruciales.

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger une copie du rapport, cliquez ici .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 03:51 et diffusé par :