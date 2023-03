Ricardo aide la ville de Varsovie à mettre en oeuvre sa toute première zone à faibles émissions





Ricardo, une société mondiale de conseil stratégique en environnement et en ingénierie, a remporté un contrat financé par le Clean Air Fund pour aider la ville de Varsovie en Pologne à évaluer les impacts des différentes options de zones à faibles émissions (LEZ) afin que l'autorité municipale, les entreprises et le public aient des preuves claires sur les coûts et les avantages de l'adoption d'un programme préféré.

Les villes polonaises sont confrontées à de graves problèmes de qualité de l'air. En 2018, 36 des 50 villes les plus polluées de l'Union européenne (UE) se trouvaient en Pologne. La capitale du pays, Varsovie, est l'une des villes les plus polluées, l'exposition à la pollution de l'air ayant un coût lié à la santé pour la société estimé à 4,2 milliards d'euros chaque année. Elle a également l'un des taux de possession de véhicules les plus élevés (859 pour 1 000 personnes) en Europe et a connu un afflux croissant de véhicules en provenance de l'extérieur de la ville. Cela est motivé par le désir de la ville de mettre en place une ambitieuse zone à faibles émissions dans la ville d'ici 2024, mais en le faisant d'une manière qui n'affecte pas de façon disproportionnée des groupes d'individus ou d'entreprises. Le Clean Air Fund les ambitions de la ville à travers son programme Breathe Warsaw.

Ricardo va ainsi modéliser les changements de concentrations de polluants qui résulteront des différentes options de LEZ ; évaluer les impacts sur la santé résultant de ces changements dans les émissions et les concentrations ; effectuer une analyse coûts-avantages des différentes options de LEZ ; et examiner comment ces coûts et avantages sont répartis entre les différents groupes sociaux et secteurs d'activité. Ricardo a déjà impliqué l'Université des sciences et technologies Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) à Cracovie, en Pologne, pour soutenir la collecte de données locales, l'engagement avec les principales parties prenantes et la traduction des livrables finaux.

Guy Hitchcock, directeur technique chez Ricardo, déclare : « Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a déclaré publiquement que la pollution de l'air cause un décès sur neuf dans le monde et que, par conséquent, il s'agit du risque sanitaire environnemental le plus important de notre époque. Nous avons travaillé avec de nombreuses autorités municipales à travers le Royaume-Uni et à l'étranger pour les aider à réduire les impacts négatifs de la pollution de l'air. Nous sommes honorés que le Clean Air Fund nous ait donné pour mission de soutenir les ambitions de la ville de Varsovie visant à passer à un transport à faibles émissions en utilisant notre analyse pour améliorer la qualité de l'air dans la capitale nationale de la Pologne. »

Micha? Olszewski, adjoint au maire de Varsovie, déclare : « La qualité de l'air est un problème clé pour de nombreuses villes du monde entier. Nous avons décidé de coopérer avec Clean Air Fund pour apprendre des actions des autres visant à réduire la pollution des transports. Nous prendrons des mesures sérieuses en mettant en oeuvre la LEZ, et le rapport préparé par Ricardo sera donc une contribution importante pour prendre les bonnes décisions. »

Soutenir la ville de Varsovie est le dernier exemple en date où Ricardo conseille les villes cherchant à améliorer la qualité de l'air urbain en mettant en place des zones à émissions zéro ou faibles et des zones d'air pur. Le premier programme britannique de zone à émissions zéro a été lancé en février 2022, couvrant neuf rues du centre d'Oxford, un programme que Ricardo a conçu avec la municipalité. Ailleurs au Royaume-Uni, Londres a mis en place sa zone à très faibles émissions (ULEZ), tandis que des zones d'air pur (CAZ) sont actives à Bath, Birmingham et Bradford. Les spécialistes de la qualité de l'air de Ricardo ont soutenu Londres dans l'évaluation de son ULEZ et ont travaillé avec les autorités locales de Bradford, Southampton et Cardiff pour mener à bien des études de faisabilité sur la CAZ. Avec le soutien de Ricardo, Bradford a obtenu un financement de 43 millions GBP du gouvernement britannique pour mettre en oeuvre des mesures qui devraient réduire les concentrations de polluants dans la ville sous les niveaux législatifs et améliorer la santé publique cinq ans plus tôt qu'en l'absence de la CAZ.

Fin

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, cotée à la Bourse de Londres. Avec plus de 100 ans d'excellence en ingénierie et employant près de 3 000 employés dans plus de 20 pays, nous offrons des niveaux exceptionnels d'expertise dans la fourniture de produits et de solutions durables intersectorielles de pointe et innovantes. Chaque jour, nous permettons à nos clients de résoudre les défis les plus complexes et les plus dynamiques pour contribuer à la réalisation d'un monde sûr et durable. Rendez-vous sur www.ricardo.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 02:00 et diffusé par :